Najluđi trenuci na SP-u: Na listi je i čuvena scena sa Šimunićem

Popularni sportski medij The Athletic rangirao je 20 najluđih trenutaka Svjetskih prvenstava. Jedan od najčudnijih događaja u povijesti nogometa odigrao se na SP-u 2006. u Njemačkoj, a u glavnim ulogama bili su hrvatski branič Josip Šimunić i engleski sudac Graham Poll.

Na listi su uvršteni i udarac glavom Zinedinea Zidanea u prsa Marca Materazzija, Maradonina 'Božja ruka', šokantni poraz (7-1) Brazila 2014. na domaćem terenu od Njemačke i još mnogi drugi. Šimunićeva tri žuta kartona smještena su na visoko 7. mjesto.

Foto: The Athletic

Drama u Stuttgartu za prolazak skupine

Hrvatska i Australija igrale su u Stuttgartu odlučujuću utakmicu skupine F. Ulog je bio ogroman: prolazak u osminu finala. Australiji je bio dovoljan bod, dok je "vatrenima" trebala pobjeda. Utakmica je bila napeta i puna preokreta. Darijo Srna rano je doveo Hrvatsku u vodstvo, Australci su izjednačili iz penala preko Craiga Moorea, da bi Niko Kovač vratio prednost Hrvatskoj. Kada je Harry Kewell u 79. minuti zabio za 2-2, drama je dosegnula vrhunac.

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Sudački previd koji je ušao u povijest

I tada, u samoj završnici, krenuo je kaos. Šimunić, koji je prvi žuti karton dobio u 61. minuti zbog povlačenja Kewella, u 90. minuti radi novi prekršaj. Sudac Graham Poll prilazi mu i pokazuje drugi žuti karton. Svi na stadionu, kao i milijuni pred ekranima, očekuju crveni karton i isključenje. No, Poll se samo okreće i pušta da se igra nastavi.

Šimunić, zbunjen, ali i lukav, jednostavno je odšetao. Komentatori su bili u nevjerici, a igrači su se čudili, no nitko nije odlučnije prosvjedovao. Apsurd je dosegnuo vrhunac nakon posljednjeg zvižduka. Vidno frustriran rezultatom, Šimunić je prišao Pollu i počeo mu prigovarati. Engleski sudac, bez puno razmišljanja, vadi treći žuti karton i napokon, onaj crveni.

Zagreb : Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Engleske 4:1 | Foto: Danijel Berkovic/Pixsell

Objašnjenje nevjerojatne pogreške

Kako je uopće moguće da jedan od najboljih svjetskih sudaca tog vremena napravi takvu pogrešku? Poll je kasnije u svojoj autobiografiji "Seeing Red" pokušao objasniti nevjerojatan propust. Problem je, kako tvrdi, nastao u njegovoj bilježnici. Kod druge opomene, umjesto uz broj 3 hrvatske momčadi (Šimunić), zabilješku je stavio pokraj broja 3 australske reprezentacije (Craig Moore). Kao mogući razlog za konfuziju naveo je i Šimunićev australski naglasak. Naime, Šimunić je rođen i odrastao u Canberri te tečno govori engleski s prepoznatljivim naglaskom.

​- Joe definitivno govori sa širokim australskim naglaskom. Možda, samo možda, tu je nastala zabuna - napisao je Poll, prisjećajući se kako mu je Šimunić nakon drugog kartona dobacio: "Nevjerojatan si."

​- Tek sada svi znamo na što je mislio - priznao je sudac. I sam Šimunić je kasnije potvrdio kako vjeruje da mu je naglasak pomogao u toj situaciji.

Posljedice bizarnog incidenta

Greška nije promijenila konačni ishod. Utakmica je završila 2-2, Australija je otišla u osminu finala, a Hrvatska je spakirala kofere. No, za Polla je to bio kraj. Iako ga je Fifa u početku branila, ubrzo je poslan kući s turnira. Pritisak medija i javnosti bio je ogroman. Ubrzo nakon prvenstva objavio je kraj svoje međunarodne sudačke karijere, navodeći "bol i neprospavane noći" zbog ovog incidenta kao ključni razlog.

​- Ono što sam učinio bila je pogreška u primjeni pravila. Tu nema spora. Nije uzrokovana direktivom Fife, već isključivo mojom pogreškom i ja preuzimam odgovornost - izjavio je Poll.

*uz korištenje AI-ja.