Najmlađi trener HNL-a postao hit: Neću odijelo, samo trenirka

Nenad Bjelica s 35 je godina završavao igračku karijeru u Kärntenu i još nije bio trener. Dino Skender u toj je dobi uzeo prvi veliki trenerski skalp.

Osijek je pobijedio Dinamo 2-1, a s klupe ga je vodio najmlađi trener u HNL-u, koji je krajem ožujka naslijedio Zorana Zekića. Ivan Meštrović, predsjednik kluba, povukao ga je iz Osijeka II.

- Igrao sam nogomet do 20. godine u Olimpiji, niželigaškom klubu iz Osijeka. Onda sam već tamo polako ulazio u trenerske vode. Nakon toga sam radio u Osijeku, zatim u Rijeci II, Puškaš Akademiji, a onda je na čelo Osijeka došao Ivan Meštrović – kaže nam Skender i nastavlja:

- Moj stariji brat Marin vratio se iz Danske, ja sam se vratio iz Mađarske. Meštar nas je spojio, njegova je želja bila da zajedno radimo u Osijeku.

Marin Skender je bivši golman Osijeka. Sad je pomoćnik sportskog direktora u klubu, a dolaskom brata Dine ušao je i u stožer.

- I on je sad s nama na nekim treninzima. Pomaže nam svojim iskustvom, on i Ivan Meštrović su kumovi i najbolji prijatelji 25 godina. Meštru hvala na prilici, jako ga cijenim. Nitko nikad nije napravio nešto slično za klub kao on i njegovi mađarski prijatelji – hvali predsjednika Dino.

Mnoge je iznenadilo kad je izabran za nasljednika Zorana Zekića.

- Bolje da su ljudi bili skeptični. Onda ih mogu pozitivno iznenaditi. Kohorta je zadovoljna mojim startom, to mi puno znači. Rođeni sam Osječanin, dijete kluba i naravno da mi je bio san doći na klupu prve momčadi. Da sam trebao čekati još pet godina, čekao bih. Samo da vodim Osijek – kaže Dino Skender, koji ima sina Nou, koji ima godinu i pol dana, a oženjen je Mateom. Za sebe kaže da je pravi osječki "lega", u slobodno vrijeme uživa gledajući filmove, a trenerski uzori mu nisu klasični kao nekim drugim trenerima.

- Jako cijenim Pepa Guardiolu, ali trojicu trenera pratim više i oni su mi neki uzori. To su Quique Setien iz Betisa, Mauricio Pochettino iz Tottenhama i Julian Nagelsmann iz Hoffenheima. Zapravo mi je najdraži Pochettino – otkriva Skender, koji je pomilovao Petra Bočkaja nakon incidenta na benzinskoj postaji.

- Predsjednik Meštrović me poslušao, to mi puno znači. Htio sam da on počne ponovno igrati i on je pristao na to. To je bila moja odluka – kaže Skender, koji utakmice na početku trenerskog mandata u Osijeku vodi u trenirci.

- Bit će vremena za odijelo. Moj je prvi cilj ovu sezonu privesti kraju na uspješan način. Dakle, da izborimo Europu. Kad sam došao, rekao sam da se neću skidati iz trenirke. Stalno ću biti u 'radnom'. To je moja poruka igračima. Da se mora raditi da se dođe do cilja. Tako da je moj izbor zasad trenirka, a na početku iduće sezone moći ćete me vidjeti i u nečemu drugom na klupi. Naravno da će biti vremena za odijelo – rekao je Skender.

Njegov Osječanin Nenad Bjelica napravio je velike stvari na klupi Dinama ove sezone.

- On je fantastičan trener, poznajemo se. Od njega se doista može puno toga naučiti. Dolazio sam u Gradski vrt kao dijete, gledati njega i Osijek. Bio je odličan igrač, a takav je i trener – nahvalio je Skender trenera Dinama.