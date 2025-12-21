Obavijesti

SVESTRANA VALENTINA

Najopakija žena svijeta otkrila isklesano tijelo puno tetovaža

Valentina "The Bullet" Ševčenko, UFC prvakinja, zamijenila je oktogon za tropski raj! Pokazala je zavidnu figuru, a fanovi su oduševljeni. Nakon tri spektakularne pobjede u 2025., zaslužila je odmor i divljenje
Valentina "The Bullet"  Ševčenko, dominantna prvakinja UFC-a u muha kategoriji i po mnogima najbolja borkinja svijeta, odlučila je zamijeniti oktogon i rukavice za pješčanu plažu i bikini. | Foto: Instagram
