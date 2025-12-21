Najopakija žena svijeta otkrila isklesano tijelo puno tetovaža

Valentina "The Bullet" Ševčenko, UFC prvakinja, zamijenila je oktogon za tropski raj! Pokazala je zavidnu figuru, a fanovi su oduševljeni. Nakon tri spektakularne pobjede u 2025., zaslužila je odmor i divljenje
Valentina "The Bullet" Ševčenko, dominantna prvakinja UFC-a u muha kategoriji i po mnogima najbolja borkinja svijeta, odlučila je zamijeniti oktogon i rukavice za pješčanu plažu i bikini.
Nakon izuzetno naporne i uspješne godine, kirgistansko-peruanska zvijezda uzela je zasluženi odmor, a serijom fotografija na svom Instagram profilu pokazala je obožavateljima kako se opušta u tropskom raju.
Na nizu fotografija objavljenih na svom popularnom profilu, 37-godišnja prvakinja pozira na idiličnoj lokaciji koja oduzima dah.
Kristalno čisto more, bijeli pijesak i palme u pozadini stvaraju prizor kao s razglednice, a Valentina u različitim izdanjima u kupaćim kostimima pokazuje svoju impresivnu, isklesanu figuru.
S opremom za ronjenje u ruci i osmijehom na licu, Ševčenko izgleda potpuno opušteno, daleko od nemilosrdne borkinje kakvu poznajemo iz kaveza.
Ovaj odmor dolazi kao kruna na jednu od najuspješnijih godina u njezinoj karijeri.
Nakon što je u rujnu 2024. godine vratila pojas prvakinje pobjedom nad Alexom Grasso, Ševčenko je u 2025. godini zacementirala svoj status najbolje borkinje na svijetu.
Prvo je u svibnju obranila naslov protiv Manon Fiorot, da bi prije samo mjesec dana, u studenom, u New Yorku, na spektakularnom UFC 322 eventu, jednoglasnom odlukom sudaca svladala i opasnu Kineskinju Zhang Weili.
S tri pobjede u tri teška meča u nešto više od godinu dana, jasno je zašto se trenutno nalazi na samom vrhu UFC-ove ženske "pound-for-pound" ljestvice.
Reakcije njezinih pratitelja bile su, očekivano, iznimno pozitivne.
Objava je u kratkom roku prikupila lavinu lajkova i komentara u kojima fanovi izražavaju divljenje prema njezinoj formi i izgledu.
Komentari poput "Goriš", "Rasturaš" i "Prezgodna" ispunili su objavu, a jedan ju je pratitelj usporedio s filmskom ikonom, napisavši: "Kao Bondova djevojka na plaži".
Ta usporedba nije daleko od istine, s obzirom na to da je Ševčenko, osim što je elitna borkinja, poznata i po svojim raznolikim vještinama izvan oktogona.
Ova poliglota, koja govori ruski, engleski i španjolski, također je i licencirana instruktorica vatrenog oružja te ima diplomu iz filmske režije, što zaokružuje sliku jedne uistinu svestrane i opasne žene.
Njezina odluka da se krajem 2024. pridruži platformi OnlyFans također pokazuje da se ne boji pokazati i svoju drugu, ženstveniju stranu, što njezina publika očito cijeni.
