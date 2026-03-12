Obavijesti

JOAQUIN PANICHELLI

Najopasniji igrač Strasbourga: Rijeka je odigrala dobar dvoboj

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zanimljivo, Panichelli je zabio Rijeci nakon svega 72 sekunde, što je najbrži gol ove sezone u Konferencijskoj ligi. Ukupno je u sezoni u 36 utakmica zabio čak 18 golova, uz četiri asistencije

Strasbourg je pobijedio Rijeku 2-1 u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige na Rujevici, a najbolji igrač francuske momčadi bio je Joaquin Panichelli, koji je zabio prvi gol za Strasbourg. Nakon utakmice je podijelio svoje dojmove.

- Bila je to teška utakmica, kao i uvijek. Rijeka je igrala u svom stilu, dobro su igrali. Ovo je dobar rezultat za nas u gostima, a sada ćemo igrati kod kuće na našem stadionu - rekao je za ICI Alsace i opisao svoju igru, koja obuhvaća puno duela:

- Bio je to dobar dvoboj s braničima, volim takve duele. Ponekad se na utakmici moraš boriti za loptu, to mi se sviđa. 

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zanimljivo, Panichelli je zabio Rijeci nakon svega 72 sekunde, što je najbrži gol ove sezone u Konferencijskoj ligi. Ukupno je u sezoni u 36 utakmica zabio čak 18 golova, uz četiri asistencije. 

