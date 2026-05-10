Najpoznatiji navijač Uniteda se zbog obećanja neće šišati do iduće sezone: 'Bit će vruće ljeto'

Frank Ilett, navijač Manchester Uniteda na internetu poznatiji kao "The United Strand", morat će pričekati najmanje do iduće sezone na dugo očekivani posjet frizeru. Njegova nada da će konačno ošišati bujnu kosu ugasila se nakon što je njegova momčad u subotu odigrala neriješeno 0-0 protiv Sunderlanda, čime je prekinut niz od tri uzastopne pobjede i ugašena svaka matematička mogućnost za ostvarenje cilja ove sezone.

Ilettov izazov, započet još u listopadu 2024. godine, vrlo je jednostavan: neće se ošišati dok Manchester United ne poveže pet pobjeda u nizu. U međuvremenu je prošao 581 dan, a njegova kosa, koju mnogi uspoređuju s onom bivšeg igrača Marouanea Fellainija, postala je simbol klupske nedosljednosti, dok je on sam postao svojevrsna internetska zvijezda.

Bezidejni nastup na Stadium of Light ugasio nadu

United je na gostovanje kod Sunderlanda stigao s pobjedama protiv Chelseaja, Brentforda i Liverpoola, no trener Michael Carrick odlučio je odmoriti ključne igrače poput Casemira i Benjamina Šeška, dok su Diogo Dalot i Bryan Mbeumo ostali na klupi. Priliku su dobili igrači s manjom minutažom, poput Masona Mounta i Joshue Zirkzeeja, ali je nisu iskoristili. Bezidejnom i bezopasnom predstavom "crveni vragovi" nisu uspjeli probiti organiziranu obranu domaćina.

S obzirom na to da su do kraja sezone ostale samo dvije utakmice, remi znači da će Ilettov izazov ući u treću sezonu. Njegova reakcija na Instagramu bila je kratka, ali jasna. Uz rezultat utakmice i mjerač suza, objavio je poruku: "Bit će ovo vruće ljeto!".

Skoro 600 dana čekanja i bolno sjećanje na West Ham

Ovo nije prvi put da je Ilett bio blizu ostvarenja svog cilja. U veljači je proživljavao pravu dramu dok je United nizao pobjede protiv Manchester Cityja, Arsenala, Fulhama i Tottenhama. Činilo se da je šišanje na pomolu, no tada je niz od četiri pobjede prekinut remijem 1-1 protiv West Hama, koji se borio za ostanak.

Tijekom gotovo dvije godine, koliko traje njegov izazov, Ilett je postao prepoznatljivo lice među navijačima, a njegova priča privukla je i medijsku pažnju. Ipak, njegov viralni status donio mu je i određeni pritisak. Dio navijača na Old Traffordu kritizirao ga je da na društvenim mrežama profitira od klupskih neuspjeha, a navodno su se i Michael Carrick i igrači umorili od stalnih pitanja o njegovoj kosi.

Ipak, cijela priča ima i plemenitu stranu. Ilett je svoju popularnost iskoristio za prikupljanje sredstava za humanitarnu organizaciju "Little Princess Trust", koja izrađuje perike za djecu oboljelu od raka. Kada konačno dočeka taj dan, planira donirati i svoju kosu. Olakšavajuća okolnost za iduću sezonu jest povratak Uniteda u Ligu prvaka, što jamči veći broj utakmica, a time i više prilika za pobjednički niz. Do prve utakmice iduće sezone, njegov izazov trajat će najmanje 686 dana.