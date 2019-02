Najstrašnija žena svijeta: Ima 107 kilograma čistih mišića...

FELIZ NATAL! Assim está sendo meu natal! Treino, dieta, arrumando os últimos detalhes para a viagem! Desejo a todos amigos, todos os meus fãs e a todo meu time que o natal de vocês seja abençoado. Que vocês tenham mais amor, e que o menino Jesus ilumine a vida de vocês. A minha foi abençoada. Obrigado meu Deus por me guiar e me fazer chegar aqui no dia de natal, treinando e sem nenhuma lesão, suportando as dores. Chegou a hora de celebrar. 7 dias 🙏🏻 Foto do treino com coach @yoko_godzilla_hamamura Hoje ainda vou treinar, agradecer 🙏🏻 Vejo vocês no JAPÃO 🇯🇵 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 MERRY CHRISTMAS! That's how it's been my Christmas! Training, diet, the last details for the trip! I wish all my friends, all my fans and all my team that your Christmas be blessed. May you have more love, and may the child Jesus enlighten your life. Mine was blessed. Thank you, my God, for guiding me and making me arrive here on Christmas Day, training and without any injuries, ready for my fight. It's time to celebrate. 7 days Training photo with coach @yoko_godzilla_hamamura I'm going to train today, and say thank you GOD. I'll see you guys in JAPAN 🇯🇵 #gabigarcia #teamgabigarcia #rizinガール #wmma #rizinff #rizin14 #jmma #mmajp Photos @victorisaacalvarez

