<p>Bio je to transfer zbog kojih su mnogi na Emiratesu čupali kosu, kakav se ne događa svaki dan. I koji nas je neodoljivo podsjetio na dolazak <strong>Danija Olma</strong> iz Barcelone.</p><p>Velšanin <strong>Robbie Burton</strong> (20) prošle je zime dres <strong>Arsenala</strong>, gdje je bio kapetan u drugoj momčadi, zamijenio onim <strong>Dinama</strong>. No brzo nakon dolaska njega je, kao i sve stanovnike Zagreba i okolice, pogodio šok potresa 22. ožujka od 5,5 stupnjeva po Richteru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako su predstavljeni Burton i društvo</strong></p><p>- Bilo je ludo, vjerojatno najstrašnije iskustvo u mom životu. Bilo je čudno jer sam ostao sam tu i nisam znao što činiti. Nikad prije nisam doživio potres pa nisam znao kako se nositi s tim - rekao je Burton u velikom intervjuu za <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/football/12282790/arsenal-robbie-burton-earthquake-croatia/" target="_blank">The Sun</a> i dodao:</p><p>- Prvo sam nazvao mamu i tatu u 6 ujutro. Bilo mi je žao jer su bili s druge strane telefonske linije i nisu ništa mogli učiniti. Potres je bio najjači u Zagrebu od 1880. godine. Probudio me, čuo sam kako mi ormari skakuću i krevet trese.</p><p>- Stan mi je bio oštećen. Nekoliko je zidova popucalo, bojler je eksplodirao i curilo je posvuda. Morao sam ga dati popraviti. Grad je dosta star i oštećeno je puno zgrada. Nadam se da je sad sve u redu i da će se smiriti.</p><p>Nogomet je tih dana zaustavljen gotovo u cijelom svijetu, a Burton je imao na umu samo kako što prije i što sigurnije doći kući u Wales prije nego što se zatvore granice.</p><p>- Bilo je ludo. Bio sam u žurbi da se stignem vratiti. Nadam se da će život sad biti lakši. Ovogodišnje iskustvo pomoći će mi da se što prije osamostalim. U nogometu se ne možete osloniti na ljude. Ako stvari mogu obavljati sam, i na terenu i izvan njega, to će mi pomoći kao osobi - rekao je prvi Britanac u povijesti Dinama.</p><p>Zašto se uopće odlučio na selidbu iz jednoga od najvećih engleskih klubova u Hrvatsku?</p><p>- Išao sam prošlo ljeto na pripreme s Unaijem Emeryjem i ostvario mi se san što sam bio dio prve momčadi. Nisu me pogodile tolike zvijezde, trenirati s prvom momčadi bilo je dobro iskustvo i dobro sam se osjećao. Otad sam želio napredovati u karijeri - opisao je Burton pa nastavio:</p><p>- Bio sam na klupi u utakmici liga-kupa protiv Nottingham Foresta i nisam dobivao priliku. Ostat će zapisano da nisam zaigrao za Arsenal u službenoj utakmici, ali ne možete uvijek dobiti ono što hoćete, bez obzira na to koliko to želite.</p><p>- Produžili su mi ugovor za godinu dana baš prije Božića, ali Dinamo se raspitivao za mene. Imao sam sastanak s klubom i zaključili su da mogu ići ako želim. Pričao sam s <strong>Freddiejem Ljungbergom</strong> i Steveom Bouldom, koji je bio moj trener. Mislili su da bi bilo dobro otići kako bih dobio šansu igrati za prvu momčad.</p><p>Mogao je i drugdje, ali Dinamo mu je bio prvi izbor.</p><p>- Dobivanje minutaže bilo je ključno i veliki faktor u odluci da napustim Arsenal. Preseljenje u Dinamo bila je najbolja odluka. Dinamo je dobar klub s bogatom povijesti, daje šansu mladim igračima i stavlja ih na mapu. Najveća je momčad u Hrvatskoj, ima veliku bazu navijača i igra u Ligi prvaka. Sve je imalo smisla. Imao sam i drugih opcija, ali ova mi se činila najboljom - rekao je Burton i dodao:</p><p>- Trebam naporno raditi i bit će sve u redu. Nadam se da će tako biti. Ne žalim, još sam uvjeren da je transfer i odlazak u Dinamo bio dobar potez. Britanci su probili granice i sve češće odlaze u inozemstvo. Prije bi se igrači bojali napraviti takav potez, ali sad ima smisla Britancima otići van i dobiti veću minutažu. Jadon Sancho jedan je od igrača koji su najprije išli za tim. Emile Smith-Rowe otišao je u Leipzig, Reiss u Hoffenheim.</p><p>Mladi velški reprezentativac iznenadio je mnoge u domovini, ali zna da bez žrtve nema uspjeha.</p><p>- S Walesom sam osvojio trofej Victory Shield s Tylerom Robertsom, Benom Woodburnom i Ethanom Ampaduom. To su sve dobri igrači koji sad dobro igraju u prvoj momčadi. Inspirirali su me i pokazali da je moguće. Zato želim igrati u prvoj momčadi. Glavni razlog moga dolaska u Hrvatsku je baziran čisto na nogometu. Većina mladih nogometaša jednostavno želi igrati i napraviti karijeru - rekao je Burton i zaključio:</p><p>- Bilo je emotivno napustiti Arsenal, ali sve se dogodilo tako brzo da se nisam mogao propisno ni oprostiti. Nadam se da ću u bliskoj budućnosti to moći napraviti. Arsenal je uvijek bila moja momčad i uvijek će biti. Sad mi je cilj dobiti mjesto u Dinamovu veznom redu kad počne nova sezona, igrati koliko god je moguće i ostvariti dobar utjecaj u klubu.</p>