Najteži Dinamovi HNL porazi: Nikad nije izgubio s pet razlike, samo još dvaput sa četiri...

Salih Durkalić i Miodrag Kustudić imena su koja će rijetkima 'zazvoniti'. To su dvojica bivših nogometaša Rijeke, koji su zabili svaki po dva gola Dinamu za pobjedu 4-0 davnog 6. svibnja 1978. Bila je to najveća pobjeda Riječana nad "plavima" do subote, kada ju je izjednačila Đalovićeva momčad golovima Djouahre, Jankovića, Petroviča i Čopa. Bio je to tada puno manji šok nego danas, tu su sezonu Dinamo i Rijeka završili bodovno izjednačeni, na četvrtom i petom mjestu, čak 17 bodova iza prvaka Partizana. I, da, pobjeda se tada vrednovala s dva boda...

U međuvremenu je Dinamo od Rijeke gubio i 3-0 i 5-2, i padali su treneri nakon potopa na Kvarneru, ali nikad sa četiri gola razlike.

I ne samo Rijeka, nego ni jedan klub u povijesti HNL-a nije pobijedio Dinamo s više od četiri gola prednosti! Dakle, Đalovićeva družina izjednačila je najveći poraz " plavih" otkako je Hrvatske, od 1992. godine!

Rijeka na Rujevici uvjerljivo porazila Dinamo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

A znate li s kim? Dva je puta dosad maksimirski klub u HNL-u izgubio s četiri razlike. Oba puta tako ga je 'nakantao' Varteks!

U prvoj sezoni, onoj skraćenoj, koja se igrala samo na proljeće ratne 1992. godine, Varteks je na svom stadionu pred 7000 gledatelja svladao HAŠK Građanski 4-0. Grgica Kovač zabio je prva dva gola, Dževad Turković druga dva, a odlično je za Varaždince igrao Igor Cvitanović, kojeg su "plavi" poslali ondje da se kali. I ubrzo vratili...

Drugi je put Varteks "plave" razbio u Maksimiru. Bilo je do 19. studenog 2000. godine, pred manje od 500 gledatelja. Zabili su Saša Bjelanović, Veldin Karić, Hrvoje Sklepić i Oskar Drobne, Varaždince je vodio Ivan Katalinić, a Dinamo se tim porazom, koji je mogao biti i veći da Butina nije spašavao, oprostio od naslova prvaka, dok je Marijan Vlak dao ostavku na mjesto trenera.

Je li i subotnji potop na Rujevici 4-0 oproštaj sa šampionskim ambicijama?