Najveća zvijezda Boston Celtica blizu je povratka na parket

Po navodima nekoliko američkih košarkaških novinara 27-godišnji igrač Bostona Jayson Tatum trebao bi se nakon teške prošlosezonske ozljede vratiti na NBA parket 6. ožujka. Tatuma se u momčadi Bostona očekuje u domaćem ogledu protiv Dallasa, po prvi puta nakon rupture Ahilove tetive koja mu se dogodila u prvom krugu doigravanja prošle sezone.

Određeno vrijeme Tatum obavlja treninge pet na pet sa suigračima iz Bostona te je posljednjih desetak dana bez poteškoća obavljao i sve radnje s punim intenzitetom.

Premda je Boston cijele sezone bez Tatuma igra prilično dobro te se s omjerom 41-20 nalazi na drugom mjestu ljestvice Istočne konferencije, a bolji je od njega jedino Detroit.

Od 2017. godine kada je izabran kao treći na draftu od strane Bostona Tatum je dio te momčadi, a 2024. postao je i prvak sa Celticsima. Godinama su Tatum i Jaylen Brown nositelji Bostonove igre, a povratkom Tatuma ponovno klub s istočne obale postaje jedan od glavnih kandidata za NBA naslov.