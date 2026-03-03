Obavijesti

NBA NOĆ

Murray do 45 uz Jokićev double-double, Sengun srušio Wizardse

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Geoff Burke

U izravnom dvoboju za pozicije koje vode u play-in turnir, Los Angeles Clippersi su svladali Golden State Warriorse 114-101 nakon velikog preokreta

Admiral

NBA večer iza nas ponudila je pregršt uzbuđenja i nekoliko ključnih rezultata u borbi za doigravanje. U središtu pozornosti našle su se dvije fantastične individualne predstave; Alperen Sengun vodio je Houston do pobjede u Washingtonu, dok je Jamal Murray odigrao utakmicu sezone u slavlju Denvera nad Utahom. Boston je demonstrirao silu protiv konferencijskog rivala, a Clippersi su velikim preokretom svladali Warriorse u borbi za bolju poziciju pred play-in turnir.

Sengunova dominacija u glavnom gradu

Houston Rocketsi (38-22) opravdali su ulogu favorita protiv Washington Wizardsa (16-44), ali su do pobjede 123-118 stigli teže od očekivanog. Turski centar Alperen Sengun bio je nerješiva enigma za obranu domaćina, zaključivši susret s 32 koša i 13 skokova, čime je potvrdio status vođe momčadi koja drži visoko treće mjesto na Zapadu. Odličnu podršku imao je u Kevinu Durantu koji je dodao 30 koševa uz savršenih 11/11 s linije slobodnih bacanja, dok je Amen Thompson upisao double-double učinak s 22 poena i 12 skokova. Houston je potpuno dominirao pod obručima, o čemu svjedoči i nevjerojatna razlika u skokovima (68-48).

NBA: Houston Rockets at Washington Wizards
Foto: Geoff Burke

Unatoč porazu, Wizardsi su pružili snažan otpor, predvođeni Francuzom Bilalom Coulibalyjem koji je zabio 23 koša. Utakmicu je obilježilo i isključenje domaće zvijezde Traea Younga, koji je morao napustiti parket jer je ušao na teren s klupe tijekom jednog incidenta. Sengun je nakon utakmice komentirao prilagodbe na obranu Wizardsa.

‌- Čuvali su me jedan na jedan i tako smo izgubili nekoliko lopti. Napadanje gužve, mislim da je to bio ključ - istaknuo je turski centar.

ODUŠEVIO LA VIDEO Đoković došao na NBA utakmicu, legende mu pohrlile
VIDEO Đoković došao na NBA utakmicu, legende mu pohrlile

Murrayjeva rapsodija u Salt Lake Cityju

Najefikasniju utakmicu večeri odigrali su Utah Jazz i Denver Nuggets, a aktualni prvaci slavili su 128-125 u dramatičnoj završnici. Junak pobjede bio je Jamal Murray, koji je odigrao utakmicu sezone i ubacio čak 45 koševa, pogodivši osam trica uz osam asistencija. Bio je to pravi šuterski obračun u kojem je kanadski razigravač odveo svoju momčad do važne pobjede u borbi za što bolju poziciju na Zapadu, gdje trenutno drže peto mjesto.

NBA: Denver Nuggets at Utah Jazz
Foto: Peter Creveling

Nikola Jokić odradio je svoj standardni posao i ostvario double-double s 22 koša i 12 skokova, no ova je večer u potpunosti pripala njegovu suigraču. Denver je potvrdio status najefikasnije momčadi lige, a pobjedu su osigurali nevjerojatnom preciznošću s linije slobodnih bacanja, pogodivši 32 od 35 pokušaja, odnosno 91,4 posto.

Celticsi deklasirali povratnika Giannisa

Boston Celticsi (41-20) su u Milwaukeeju pokazali zašto su druga momčad Istočne konferencije, deklasiravši domaće Buckse (26-34) 108-81. Goste nije omeo ni izostanak Jaylena Browna, a pobjedu su osigurali već u prvom poluvremenu. Najefikasniji je bio Payton Pritchard s 25 koševa s klupe, a Derrick White i Hugo Gonzalez dodali su po 18, s tim da je Gonzalez upisao i impresivnih 16 skokova. U redove Bucksa vratio se Giannis Antetokounmpo nakon ozljede, no ni to nije pomoglo njegovoj posrnuloj momčadi, koja je ovim porazom dodatno ugrozila svoje izglede za doigravanje.

NBA NOĆ Zubac bez nastupa za Pacerse, Matković solidan. Luka Dončić i LeBron se 'poigrali' s Kingsima
Zubac bez nastupa za Pacerse, Matković solidan. Luka Dončić i LeBron se 'poigrali' s Kingsima

U izravnom dvoboju za pozicije koje vode u play-in turnir, Los Angeles Clippersi su svladali Golden State Warriorse 114-101 nakon velikog preokreta. Warriorsi (31-30), koji su igrali bez bolesnog Kristapsa Porzingisa, bolje su otvorili utakmicu i serijom 21-4 u drugoj četvrtini stigli do osjetne prednosti. Ipak, Clippersi (29-31) su u drugom poluvremenu odigrali sjajno, dobivši treću dionicu 35-23 i posljednju 37-22 za siguran trijumf kojim su se približili Warriorsima na osmom mjestu Zapada. Pobjednike je predvodio Kawhi Leonard s 23 koša i osam skokova, dok je Švicarac Yanic Konan Niederhauser s klupe dodao 11 koševa i devet skokova.

