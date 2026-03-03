Murray do 45 uz Jokićev double-double, Sengun srušio Wizardse

NBA večer iza nas ponudila je pregršt uzbuđenja i nekoliko ključnih rezultata u borbi za doigravanje. U središtu pozornosti našle su se dvije fantastične individualne predstave; Alperen Sengun vodio je Houston do pobjede u Washingtonu, dok je Jamal Murray odigrao utakmicu sezone u slavlju Denvera nad Utahom. Boston je demonstrirao silu protiv konferencijskog rivala, a Clippersi su velikim preokretom svladali Warriorse u borbi za bolju poziciju pred play-in turnir.

Sengunova dominacija u glavnom gradu

Houston Rocketsi (38-22) opravdali su ulogu favorita protiv Washington Wizardsa (16-44), ali su do pobjede 123-118 stigli teže od očekivanog. Turski centar Alperen Sengun bio je nerješiva enigma za obranu domaćina, zaključivši susret s 32 koša i 13 skokova, čime je potvrdio status vođe momčadi koja drži visoko treće mjesto na Zapadu. Odličnu podršku imao je u Kevinu Durantu koji je dodao 30 koševa uz savršenih 11/11 s linije slobodnih bacanja, dok je Amen Thompson upisao double-double učinak s 22 poena i 12 skokova. Houston je potpuno dominirao pod obručima, o čemu svjedoči i nevjerojatna razlika u skokovima (68-48).

Foto: Geoff Burke

Unatoč porazu, Wizardsi su pružili snažan otpor, predvođeni Francuzom Bilalom Coulibalyjem koji je zabio 23 koša. Utakmicu je obilježilo i isključenje domaće zvijezde Traea Younga, koji je morao napustiti parket jer je ušao na teren s klupe tijekom jednog incidenta. Sengun je nakon utakmice komentirao prilagodbe na obranu Wizardsa.

‌- Čuvali su me jedan na jedan i tako smo izgubili nekoliko lopti. Napadanje gužve, mislim da je to bio ključ - istaknuo je turski centar.

Murrayjeva rapsodija u Salt Lake Cityju

Najefikasniju utakmicu večeri odigrali su Utah Jazz i Denver Nuggets, a aktualni prvaci slavili su 128-125 u dramatičnoj završnici. Junak pobjede bio je Jamal Murray, koji je odigrao utakmicu sezone i ubacio čak 45 koševa, pogodivši osam trica uz osam asistencija. Bio je to pravi šuterski obračun u kojem je kanadski razigravač odveo svoju momčad do važne pobjede u borbi za što bolju poziciju na Zapadu, gdje trenutno drže peto mjesto.

Foto: Peter Creveling

Nikola Jokić odradio je svoj standardni posao i ostvario double-double s 22 koša i 12 skokova, no ova je večer u potpunosti pripala njegovu suigraču. Denver je potvrdio status najefikasnije momčadi lige, a pobjedu su osigurali nevjerojatnom preciznošću s linije slobodnih bacanja, pogodivši 32 od 35 pokušaja, odnosno 91,4 posto.

Celticsi deklasirali povratnika Giannisa

Boston Celticsi (41-20) su u Milwaukeeju pokazali zašto su druga momčad Istočne konferencije, deklasiravši domaće Buckse (26-34) 108-81. Goste nije omeo ni izostanak Jaylena Browna, a pobjedu su osigurali već u prvom poluvremenu. Najefikasniji je bio Payton Pritchard s 25 koševa s klupe, a Derrick White i Hugo Gonzalez dodali su po 18, s tim da je Gonzalez upisao i impresivnih 16 skokova. U redove Bucksa vratio se Giannis Antetokounmpo nakon ozljede, no ni to nije pomoglo njegovoj posrnuloj momčadi, koja je ovim porazom dodatno ugrozila svoje izglede za doigravanje.

U izravnom dvoboju za pozicije koje vode u play-in turnir, Los Angeles Clippersi su svladali Golden State Warriorse 114-101 nakon velikog preokreta. Warriorsi (31-30), koji su igrali bez bolesnog Kristapsa Porzingisa, bolje su otvorili utakmicu i serijom 21-4 u drugoj četvrtini stigli do osjetne prednosti. Ipak, Clippersi (29-31) su u drugom poluvremenu odigrali sjajno, dobivši treću dionicu 35-23 i posljednju 37-22 za siguran trijumf kojim su se približili Warriorsima na osmom mjestu Zapada. Pobjednike je predvodio Kawhi Leonard s 23 koša i osam skokova, dok je Švicarac Yanic Konan Niederhauser s klupe dodao 11 koševa i devet skokova.