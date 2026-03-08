Najveći derbi odluke! Hajduk je ovdje naletio na 'minu': Od 24 boda osvojio ih je samo sedam!
Dinamo se pobjedom može odvojiti na deset bodova prednosti i praktično osigurati naslov prvaka, dok bi Hajduk pobjedom smanjio prednost na četiri boda, i što je važnije, praktički osigurao drugu poziciju
Hajduk je u ključnu seriju od tri utakmice protiv Varaždina, Rijeke i Dinama ušao s druge pozicije i s pet bodova zaostatka iza Dinama, kao i s nadom da preko Rijeke mogu u polufinale Kupa, čime bi ih praktično izbacili i iz utrke za mjesto koje vodi u kvalifikacije za Europa ligu, a time i sebi osigurali lakši put prema jednoj od europskih skupina.