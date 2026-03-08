HAJDUK - DINAMO (15:00) PLUS+

Najveći derbi odluke! Hajduk je ovdje naletio na 'minu': Od 24 boda osvojio ih je samo sedam!

Piše Tomislav Gabelić,

Dinamo se pobjedom može odvojiti na deset bodova prednosti i praktično osigurati naslov prvaka, dok bi Hajduk pobjedom smanjio prednost na četiri boda, i što je važnije, praktički osigurao drugu poziciju