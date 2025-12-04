Obavijesti

Sport

Komentari 5
DERBI U FOKUSU

Najveći europski klubovi gledat će derbi Dinama i Hajduka! Dolaze zbog ovih dragulja...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Najveći europski klubovi gledat će derbi Dinama i Hajduka! Dolaze zbog ovih dragulja...
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Interes javnosti za derbi je uvijek ogroman, očekuje se kako će i ove subote maksimirske tribine biti ispunjene, a ono što je sigurno, krcata će biti i VIP loža skautima mnogobrojnih europskih velikana

Niti jedna utakmica u Hrvatskoj se ne iščekuje toliko kao derbi Dinama i Hajduk. Niti jedna ne donosi toliko uzbuđenja, drame i pregršt majstorskih poteza, a kada pridodamo tome i spektakularni ambijent s tribina, dođemo do najveće utakmice hrvatskog nogometa. 

Pokretanje videa...

Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki 01:08
Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

Dinamo će u subotu od 15 sati ugostiti Hajduk u 16. kolu HNL-a. Bit će to drugi međusobni susret dva prvoplasirana kluba naše lige koji od samog početka prvenstva vode veliku bitku za titulu 'modri' su u prvom dvoboju na Poljudu slavili 2-0 pa će zbog toga motivacija Splićana gotovo sigurno biti na visokoj razini. 

Interes javnosti za derbi je uvijek ogroman, očekuje se kako će i ove subote maksimirske tribine biti ispunjene, a ono što je sigurno, krcata će biti i VIP loža skautima mnogobrojnih europskih velikana!

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako pišu Sportske novosti, na stadionu će biti skauti Liverpoola, Barcelone, Milana, Intera, Marseillea, Newcastlea, Bologne, Atalante, Torina, Coma, PSV-a, Twentea, Eintrachta iz Frankfurta, 1. FC Kölna, Šahtara, Slavije Prag, Hellas Verone, Atalante, Cremonesea, AZ Alkmaara, Charlottea i Olimpije, a moguće je da do utakmice taj popis bude još duži.

Koga će doći pogledati, nije poznato, ali Dinamo i Hajduk vrve od supetalentiranih igrača koje prati cijela Europa, a sada su odlučili vidjeti iz prve ruke kako se snalaze pod pritiskom derbija. Posljednjih dana u najvećem fokusu je Hajdukov stoper Branimir Mlačić (18), koji je u pregovorima s Interom, a navodno ga želi i Real.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka
Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što se tiče splitske momčadi, uvijek veliki interes vlada za Rokasom Pukštasom, kojeg neće biti u subotu, Nikom Sigurom, Brunom Durdovom, Lukom Hodakom, Šimunom Hrgovićem... Što se tiče Dinama, predsjednik Zvonimir Boban nedavno je otkrio kako su dobili izdašne ponude za stopera Sergija Domingueza, Noa Mikić ogroman je potencijal, kao i Cardoso Varela za kojim vlada opća pomama...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Kako izgleda bivša ljubav Ivice Kostelića i čime se bavi?
SPOJILA IH JANICA

FOTO Kako izgleda bivša ljubav Ivice Kostelića i čime se bavi?

Sjećate li se Caroline Lalive (46)? Bivša ljubav Ivice Kostelića, skijaška zvijezda, danas uspješna poduzetnica! Svoju strast sa skijanja prenijela je u ljepotu i pronašla sreću u Coloradu
Vonn pozirala bez grudnjaka pa otkrila: 'Već sam pobijedila...'
POGLEDAJTE FOTKE

Vonn pozirala bez grudnjaka pa otkrila: 'Već sam pobijedila...'

Lindsey Vonn šokirala fanove glamuroznim izdanjem bez grudnjaka! Skijaška legenda vratila se na staze nakon operacije i cilja Olimpijske igre 2026. Ostaje neustrašiva!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025