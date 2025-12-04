Najveći europski klubovi gledat će derbi Dinama i Hajduka! Dolaze zbog ovih dragulja...

Niti jedna utakmica u Hrvatskoj se ne iščekuje toliko kao derbi Dinama i Hajduk. Niti jedna ne donosi toliko uzbuđenja, drame i pregršt majstorskih poteza, a kada pridodamo tome i spektakularni ambijent s tribina, dođemo do najveće utakmice hrvatskog nogometa.

Pokretanje videa... 01:08 Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

Dinamo će u subotu od 15 sati ugostiti Hajduk u 16. kolu HNL-a. Bit će to drugi međusobni susret dva prvoplasirana kluba naše lige koji od samog početka prvenstva vode veliku bitku za titulu 'modri' su u prvom dvoboju na Poljudu slavili 2-0 pa će zbog toga motivacija Splićana gotovo sigurno biti na visokoj razini.

Interes javnosti za derbi je uvijek ogroman, očekuje se kako će i ove subote maksimirske tribine biti ispunjene, a ono što je sigurno, krcata će biti i VIP loža skautima mnogobrojnih europskih velikana!

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako pišu Sportske novosti, na stadionu će biti skauti Liverpoola, Barcelone, Milana, Intera, Marseillea, Newcastlea, Bologne, Atalante, Torina, Coma, PSV-a, Twentea, Eintrachta iz Frankfurta, 1. FC Kölna, Šahtara, Slavije Prag, Hellas Verone, Atalante, Cremonesea, AZ Alkmaara, Charlottea i Olimpije, a moguće je da do utakmice taj popis bude još duži.

Koga će doći pogledati, nije poznato, ali Dinamo i Hajduk vrve od supetalentiranih igrača koje prati cijela Europa, a sada su odlučili vidjeti iz prve ruke kako se snalaze pod pritiskom derbija. Posljednjih dana u najvećem fokusu je Hajdukov stoper Branimir Mlačić (18), koji je u pregovorima s Interom, a navodno ga želi i Real.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što se tiče splitske momčadi, uvijek veliki interes vlada za Rokasom Pukštasom, kojeg neće biti u subotu, Nikom Sigurom, Brunom Durdovom, Lukom Hodakom, Šimunom Hrgovićem... Što se tiče Dinama, predsjednik Zvonimir Boban nedavno je otkrio kako su dobili izdašne ponude za stopera Sergija Domingueza, Noa Mikić ogroman je potencijal, kao i Cardoso Varela za kojim vlada opća pomama...