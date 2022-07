Najveći meč karijere: Evo kada se Hrga bori protiv Kineza...

Svi boksači redom su ga odbijali, nitko nije htio s njim u ring, a sada je stigla prilika koju čeka cijeli život. Filip Hrgović će se 20. kolovoza boriti protiv kineskog boksača Zhileija Zhanga u najvećem izazovu svoje karijere i to kao uvertira u spektakularni meč Anthonyja Joshue (32, 24-2) i Oleksandra Usika (35, 19-0). Spektakularnu priredbu gledat ćemo u Jeddahu u Saudijskoj Arabiji. Već se neko vrijeme pričalo o tome, a sada je i potvrđeno. Ulog je ogroman.

Pobjednik ovog dvoboja bit će obavezan izazivač po IBF pojasu pobjedniku meča upravo između Joshue i prvaka Usika.

Hrga se protiv Kineza prvotno trebao boriti u svibnju, ali borbu je odgodio zbog smrti oca Pere. Strašno ga je pogodila njegova smrt i trebalo je neko vrijeme da sredi misli.

Hrgović je nedavno promijenio i trenera pa je Pedra Diaza zamijenio bivšim trenerom Mikea Tysona i Evandera Holyfielda Ronniejem Shieldsom.

- Traži od mene druge stvari, naprimjer taj lijevi direkt puno radimo koji prije nisam toliko koristio. Više sam se fokusirao na neke druge udarce. Na sparinzima traži da puno mislim na obranu. Čim primim neki udarac automatski sparing nije dobar - javio se Hrgović s priprema za RTL.

Protiv Zhanga se trebao boriti u svibnju, ali sve je prebačeno na kolovoz. Kinez je srebrni s Olimpijskih igara, ima dvije svjetske bronce i prvak je Azije. Čovjek iza sebe ima vrhunska postignuća.

- Jako naporno radim već, ne samo ovaj kamp, nego godinama i ovo je prilika koju sam čekao. Nema mjesta uzbuđenju i nekim planovima poslije ove borbe. Idem pokazati što znam u ovoj borbi.

Meč će se održati 20. kolovoza u Saudijskoj Arabiji. Priredbu će predvoditi svjetski prvak Oleksandr Usik i izazivač Anthony Joshua u revanšu za četiri pojasa prvaka.

- Sigurno da je dobro da je borba na undercardu od Usik vs. Joshua jer će to pratiti cijeli svijet i to je prilika za mene da se pokažem u najboljem svjetlu. Velika je priredba i naravno da me to veseli. To je i cilj, da me svi vide u akciji.

No, ulog nije samo reputacija, postignuće u najvećem meču karijere. Već i naredni korak koji bi bio nevjerojatan.

- Postat ću obavezni izazivač za IBF svjetsku titulu pobjedniku meča između Usika i Joshue, nadam se da ću dobiti svoju priliku za titulu ubrzo - zaključio je Hrgović.

Hrga će imati težak zadatak, ali za to je krvavo radio i pripremao se svih ovih godina. Želio je veliko ime. Uz dužno poštovanje, boksači poput Ahmatovića i Radonjića bili su mu poput vreće za udaranje.

Bit će to prilika karijere jer ako pobijedi Zhanga, mogao bi se boriti za IBF pojas koji je trenutno u vlasništvu Ukrajinca Oleksandra Usika. To je trenutak koji čeka cijelu karijeru i razlog zašto se zapravo i bavi boksom.

Najčitaniji članci