Najveći prevarant u povijesti nogometa: Nikada nisam igrao, a spavao sam s 1000 žena

Carlos Henrique Raposo (59), u svijetu nogometa poznat kao "El Kaiser", imao je 13-godišnju karijeru profesionalnog nogometaša bez igranja i gotovo ikakvih vještina s loptom. Kroz karijeru je igrao za Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gamu, Américu, Pueblu iz Meksika, El Paso iz Sjedinjenih Država i Gazélec Ajaccio iz Francuske.

O najvećem prevarantu u povijesti nogometa snimljen je istoimeni dokumentarni film. Kaiser je ispričao svoju priču i otkrio detalje o svom životu. Iako je promijenio cijelu ergelu klubova, na teren nikada nije kročio. On je naime uspio prevariti svaki od ovih klubova tako što je glumio da je ozlijeđen.

- Klubovi su varali i varaju nogometaše. Netko im se morao osvetiti za sve -, opravdava se Carlos Kaiser.

- Kaiser je bio jedna od najpoznatijih figura svjetskog nogometa. Imao je samo jedan problem: loptu - prisjeća se Ricardo Rocha, bivši igrač Real Madrida, u filmu "O najvećem nogometašu koji nikad nije igrao nogomet".

Počeo u Meksiku, gurali ga prijatelji

Njegova prva avantura u nogometu bila je potpisivanje s Puebla de México, u kojem je proveo samo šest mjeseci, da bi kasnije dobio ugovore zahvaljujući svojim prijateljima igračima (Carlos Alberto Torres, Renato Gaúcho, Ricardo Rocha, Romário, Edmundo i Gaúcho). Kaiser nikada nije imao namjeru igrati. Glumio je ozljede i propuštao treninge kako bi postigao svoj cilj.

- Igrači su znali da varam, novinarima sam plaćao da objavljuju lažne izvještaje, nitko me nije otkrio - rekao je Kaiser.

Kada je bio najbliže da upiše službeni nastup, protiv Coritibe u brazilskoj prvoj ligi, Kaiser se potukao s navijačima te je isključen prije nego što je uskočio na travnjak.

Predsjednik kluba Castor de Andrade tražio je objašnjenje za njegov postupak .Odmah nakon utakmice pozvao ga je na razgovor. Ušavši u kancelariju, Kaiser je pognuo glavu.

- Predsjedniče, prije no što išta kažete, saslušajte me. Bog mi je dao oca, koji je, nažalost, preminuo. Srećom, dao mi je još jednog oca. Vas. Nikad neću dopustiti da netko mog oca zove lopovom i prevarantom. A upravo su to navijači vikali. Morao sam nešto učiniti - rekao je Kaiser.

Predsjednik je povjerovao u tu priču i ponudio mu novi ugovor.

"Igrao" i u Europi

Svoje prevarantske sposobnosti odlučio je prenijeti na drugi kontinent. Tako je preko svojih veza došao do potpisa ugovora s francuskim Ajacciom. Na njegovo predstavljanje došlo je tisuću navijača. Bio je prvi Brazilac koji je došao u klub i svi su došli pogledati novu zvijezdu.

Kaiser se tada našao pred najvećim izazovom u karijeri. Morao je prevariti gotovo tisuću ljudi odjednom. On je oš jednom je pokazao koliko je odličan u prevarama. Brazilac je na tribine ispucao sve lopte koje su se našle u terenu, a zatim je samo trčao po terenu i mahao navijačima.

U intervjuu za "The Sun" prije nekoliko godina, Carlos Kaiser priznao je da je tijekom svoje nogometne karijere bio sklon izlascima i ženama:

- Bio sam u noćnim klubovima svaku večer do ranih jutarnjih sati, od ponedjeljka do ponedjeljka. Nikad nisam bio u stanju trenirati ili igrati ujutro - rekao je Kaiser pa nastavio

- Pobrinuo sam se da me vide s najboljim brazilskim nogometašima. Samo to što sam bio nogometaš učinilo me magnetom za žene. Bio sam ovisnik o seksu, poput Michaela Douglasa. Spavao bih s najmanje tri žene dnevno, a ukupno s njih više od 1000 - istaknuo je.

U dvadesetak godina igranja skupio je trideset nastupa i nula golova.

Najčitaniji članci