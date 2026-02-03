Obavijesti

Sport

Komentari 0
GOTOV PRIJELAZNI ROK

Najveći transferi u siječnju: City kupio čudesnog Ganca i potrošio najviše, Liverpool kupio stopera

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Najveći transferi u siječnju: City kupio čudesnog Ganca i potrošio najviše, Liverpool kupio stopera
Foto: Peter Powell/REUTERS

Engleski klubovi dominirali prijelaznim rokom! Manchester City i londonski timovi potrošili milijune na pojačanja. Brazil oborio rekorde s transferima Paquete i Gersona

Admiral

Završen je zimski prijelazni rok za 2026. godinu, koji je pokazao kako siječanj postaje razdoblje za značajne i skupe transfere, a ne samo za korekcije momčadi. Engleski klubovi ponovno su prednjačili po potrošnji, s gotovo pola milijarde eura uloženih u pojačanja i sudjelovanjem u šest od deset najskupljih transfera. Izvan Europe, najviše pozornosti privukli su transferi u Brazilu, gdje su u kratkom razdoblju postavljena dva nova rekordna iznosa.

ZIMSKI PRIJELAZNI ROK UŽIVO Transferi: Drugoligaš predstavio Brekala, Slaven Šutu prodao u škotski Premiership
UŽIVO Transferi: Drugoligaš predstavio Brekala, Slaven Šutu prodao u škotski Premiership
ODLAZAK TALENTA Hajduk prodao dragulja u Italiju
Hajduk prodao dragulja u Italiju

Manchester City i londonski klubovi najaktivniji

Najviše je potrošio Manchester City. Momčad Pepa Guardiole dovela je Antoinea Semenya iz Bournemoutha za 72 milijuna eura, što je ganskog napadača učinilo najskupljim pojačanjem ove zime. City je za 23 milijuna eura iz Crystal Palacea doveo i kapetana Marca Guéhija, s čime je ukupna siječanjska potrošnja kluba dosegla 95 milijuna eura. Tržio je i Liverpool. Prvak je za 63.6 milijuna eura doveo stopera Jérémyja Jacqueta, koji će ostati na posudbi do kraja sezone u Rennesu.

Aktivno je bilo i u Londonu. Crystal Palace je uložio značajna sredstva, srušivši klupski rekord dovođenjem Brennana Johnsona iz Tottenhama za 40 milijuna eura. Samo nekoliko dana kasnije, taj su rekord ponovno premašili plativši 49,7 milijuna eura za napadača Wolvesa, Jørgena Stranda Larsena. Tottenham je novac od Johnsonove prodaje uložio u dovođenje engleskog veznjaka Conora Gallaghera iz Atlética za 40 milijuna eura. Aktivan je bio i West Ham, koji je prodao Lucasa Paquetu, a zatim uložio više od 50 milijuna eura u napadače Tatyja Castellanosa iz Lazija i Pabla iz Gil Vicentea.

Ligue 1 - Stade Rennes v AS Monaco
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Rekordni transferi u Brazilu i ulaganja u mlade igrače

Dva značajna transfera dogodila su se izvan Europe. Lucas Paquetá vratio se u Flamengo, koji je West Hamu platio 42 milijuna eura. Time je Paquetá postao najskuplji ulazni transfer u povijesti brazilskog nogometa, nadmašivši rekord koji je nekoliko dana ranije postavio Gerson prelaskom iz Zenita u Cruzeiro za 27 milijuna eura. Ovi transferi upućuju na financijsko jačanje brazilskih klubova.

Među većim transferima ističe se i prelazak Cityjevog talenta Oscara Bobba u Fulham za 31,2 milijuna eura, dok je Bournemouth sredstva od prodaje Semenya uložio u 19-godišnjeg Brazilca Rayana, plaćenog 28,5 milijuna eura. Saudijski Al-Hilal je za 30 milijuna eura iz Rennesa doveo 18-godišnjeg napadača Kadera Meïtéa, što ukazuje na strategiju ulaganja u mlade igrače.

Najveći transferi u siječnju:

  1. Antoine Semenyo (Bournemouth - Manchester City), 72 milijuna eura
  2. Jérémy Jacquet (Rennes - Liverpool), 63.6 milijuna eura
  3. Jørgen Strand Larsen (Wolves - Crystal Palace), 49.7 milijuna eura
  4. Lucas Paquetá (West Ham - Flamengo), 42 milijuna eura
  5. Conor Gallagher (Atlético - Tottenham), 40 milijuna eura
  6. Brennan Johnson (Tottenham - Crystal Palace), 40 milijuna eura
  7. Ademola Lookman (Atalanta - Atlético), 35 milijuna eura
  8. Oscar Bobb (Manchester City - Fulham), 31.2 milijuna eura
  9. Kader Meïté (Stade Rennes - Al-Hilal), 30 milijuna eura
  10. Rayan (Vasco da Gama - Bournemouth), 28.5 milijuna eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Drugoligaš predstavio Brekala, Slaven Šutu prodao u škotski Premiership
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugoligaš predstavio Brekala, Slaven Šutu prodao u škotski Premiership

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
DOČEK RUKOMETAŠA

Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

Zagreb u transu! Deseci tisuća navijača slavili povratak hrvatskih rukometaša s broncom! Kapetan Martinović i heroj Mandić u suzama sreće, a Thompson zapalio atmosferu hitovima
DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku
PROPUSTIO JE DOČEK

DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026