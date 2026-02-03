Najveći transferi u siječnju: City kupio čudesnog Ganca i potrošio najviše, Liverpool kupio stopera

Završen je zimski prijelazni rok za 2026. godinu, koji je pokazao kako siječanj postaje razdoblje za značajne i skupe transfere, a ne samo za korekcije momčadi. Engleski klubovi ponovno su prednjačili po potrošnji, s gotovo pola milijarde eura uloženih u pojačanja i sudjelovanjem u šest od deset najskupljih transfera. Izvan Europe, najviše pozornosti privukli su transferi u Brazilu, gdje su u kratkom razdoblju postavljena dva nova rekordna iznosa.

Manchester City i londonski klubovi najaktivniji

Najviše je potrošio Manchester City. Momčad Pepa Guardiole dovela je Antoinea Semenya iz Bournemoutha za 72 milijuna eura, što je ganskog napadača učinilo najskupljim pojačanjem ove zime. City je za 23 milijuna eura iz Crystal Palacea doveo i kapetana Marca Guéhija, s čime je ukupna siječanjska potrošnja kluba dosegla 95 milijuna eura. Tržio je i Liverpool. Prvak je za 63.6 milijuna eura doveo stopera Jérémyja Jacqueta, koji će ostati na posudbi do kraja sezone u Rennesu.

Aktivno je bilo i u Londonu. Crystal Palace je uložio značajna sredstva, srušivši klupski rekord dovođenjem Brennana Johnsona iz Tottenhama za 40 milijuna eura. Samo nekoliko dana kasnije, taj su rekord ponovno premašili plativši 49,7 milijuna eura za napadača Wolvesa, Jørgena Stranda Larsena. Tottenham je novac od Johnsonove prodaje uložio u dovođenje engleskog veznjaka Conora Gallaghera iz Atlética za 40 milijuna eura. Aktivan je bio i West Ham, koji je prodao Lucasa Paquetu, a zatim uložio više od 50 milijuna eura u napadače Tatyja Castellanosa iz Lazija i Pabla iz Gil Vicentea.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Rekordni transferi u Brazilu i ulaganja u mlade igrače

Dva značajna transfera dogodila su se izvan Europe. Lucas Paquetá vratio se u Flamengo, koji je West Hamu platio 42 milijuna eura. Time je Paquetá postao najskuplji ulazni transfer u povijesti brazilskog nogometa, nadmašivši rekord koji je nekoliko dana ranije postavio Gerson prelaskom iz Zenita u Cruzeiro za 27 milijuna eura. Ovi transferi upućuju na financijsko jačanje brazilskih klubova.

Među većim transferima ističe se i prelazak Cityjevog talenta Oscara Bobba u Fulham za 31,2 milijuna eura, dok je Bournemouth sredstva od prodaje Semenya uložio u 19-godišnjeg Brazilca Rayana, plaćenog 28,5 milijuna eura. Saudijski Al-Hilal je za 30 milijuna eura iz Rennesa doveo 18-godišnjeg napadača Kadera Meïtéa, što ukazuje na strategiju ulaganja u mlade igrače.

Najveći transferi u siječnju:

Antoine Semenyo (Bournemouth - Manchester City), 72 milijuna eura Jérémy Jacquet (Rennes - Liverpool), 63.6 milijuna eura Jørgen Strand Larsen (Wolves - Crystal Palace), 49.7 milijuna eura Lucas Paquetá (West Ham - Flamengo), 42 milijuna eura Conor Gallagher (Atlético - Tottenham), 40 milijuna eura Brennan Johnson (Tottenham - Crystal Palace), 40 milijuna eura Ademola Lookman (Atalanta - Atlético), 35 milijuna eura Oscar Bobb (Manchester City - Fulham), 31.2 milijuna eura Kader Meïté (Stade Rennes - Al-Hilal), 30 milijuna eura Rayan (Vasco da Gama - Bournemouth), 28.5 milijuna eura