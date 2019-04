Najveći ženski meč u povijesti: 'T-rex' u ringu na 'Čekić damu'

Wilder i Fury nakratko će biti zaboravljeni, jer sprema se meč stoljeća ženske kategorije! Jedna će postati prvakinja srednje kategorije, dok će druga prvi put u karijeri biti poražena. Christina 'Lady' Hammer (28) i Claressa 'T-rex' Shields (24) bore se u Atlantic Cityju u ženskom boksačkom spektaklu.

Claressa 'T-rex' Shields je pobijedila u svih osam profesionalnih mečeva. Imala je teško djetinjstvo jer je bila ismijavana zbog crne boje kože kao i govorne mane. Sa samo pet godina prošla je kroz pakao silovanja. Napastovao ju je prijatelj majke alkoholičarke, a otac ju nije mogao obraniti jer je bio u zatvoru zbog dilanja droge. Sve se to odrazilo na njezine govorne mogućnosti zbog čega je imala problema s izgovorom.

[video: 1205845 / ]

- Šest mjeseci me svakodnevno silovao. Nisam mogla normalno govoriti kao mala te kad me teta pitala što se dogodilo, nisam to mogla izgovoriti. Dala mi je lutku i pokazala sam joj što se dogodilo. U meni se gomilala ljutnja i bijes - rekla je borkinja za BBC.

Čeka ju puno iskusnija protivnica. Christina 'Čekić dama' ima 24 vezane pobjede, od toga 11 nokautom. Rođena je u Kazahstanu, a s obitelji se preselila u Njemačku i počela boksati s 13 godina.

[video: 1205846 / ]

Ona je za razliku od svoje protivnice imala lijepo djetinjstvo, a prve korake u ringu napravila je u dvorani svog ujaka. No, imala je problema s muškarcima. U jednom izlasku posvađala se s poznanicom čiji je dečko došao do Christine i ošamario je.

- Mi smo se posvađale, a njezin je dečko došao do mene i ošamario me. Nevjerojatno! Vratila sam mu i nokautirala ga. Nakon toga su me iz kluba izbacila tri zaštitara - objasnila je Christina.

Borkinje su trebale u ring još prošle godine, ali je u zadnji trenutak zbog bolesti odustala 'Čekić dama'. Ovaj put odustajanja neće biti, a u nedjelju navečer jedna će od njih, ako nekim slučajem ne bude izjednačeno, u statistici imati i prvi poraz.