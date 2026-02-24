Najvrjedniji igrač Genka imao potres mozga. Propušta Dinamo

Dinamo ide po čudo u Belgiju. Genk je u Zagrebu slavio 3-1 i odškrinuo si vrata osmine finala Europske lige, ali nakon rapsodije u Varaždinu za očekivati je da će "modri" krenuti na sve illi ništa, a i trener Mario Kovačević najavio je kako se njegova momčad ne misli predati. Jedan od najboljih igrača na Maksimiru bio je mladi Konstantinos Karetsas (18) kojeg u uzvratu biti neće.

Karetsas je asistirao za 1-0 Genka u prvoj utakmici, sjajno je zavrnuo iz kornera, a kasnije je i pokrenuo kontru Belgijanaca za brzih 2-0 i šok u Zagrebu. Mladi Grk dobro je razbijao Dinamov vezni red i Genku će biti veliki minus što ga neće biti. Naime, Karetsas se ozlijedio u porazu Genka poriv Standarda iz Liegea. Nezgodno je pao i zaradio blagi potres mozga pa se klub neće kockati s njegovim zdravljem. On je uvjerljivo najvrjedniji igrač Genka, a prema Transfermarktu vrijedi 28 milijuna eura.

- Nesretno je pao. U ponedjeljak je bio podvrgnut dodatnim neurološkim testovima i CT pregledu. Utvrđeno je da je zadobio blagi potres mozga. Naš medicinski tim strogo se pridržava FIFA-inog protokola za potres mozga pa pomno prati njegov oporavak. Utakmica Europske lige protiv Dinama iz Zagreba prerana je za njegov povratak na teren - naveo je Genk u priopćenju.

Iako ovo je plus za Dinamo, i dalje je pred Kovačevićevom momčadi ogroman i težak zadatak. Mora krenuti napadački, "gristi" od prve minute i nadati se da će napad biti raspoložen kao u HNL-u. Četiri komada Varaždinu dobra je uvertira, ali to se mora pokazati i u Belgiji.