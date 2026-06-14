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PREKINULI SU SUŠU

NAK0N 53 GODINE New York Knicksi osvojili su NBA naslov!

Piše HINA,
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NAK0N 53 GODINE New York Knicksi osvojili su NBA naslov!
Foto: Geoff Burke

U redovima Spursa najbolji je bio 'rookie' Dylan Harper s 25 poena, dok je najveća zvijezda Victor Wenbayama ubacio relativno skromnih 19, dok je Knickse predvodio MVP finala, Jalen Brunson, s 45 koševa

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New York Knicksi svladali su San Antonio Spurse 94-90 u petoj utakmici NBA finala i s 4-1 u pobjedama osvojili naslov prvaka nakon 53 godine.  Briljantnu je utakmicu odigrao Jalen Brunson s 45 poena, uz 52 posto šuta za dva i 57 posto za tri poena. Slijedili su ga Mikal Bridges s 14 i Josh Hart s 13 poena. 

Brunson je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije. 

U redovima Spursa najbolji je bio 'rookie' Dylan Harper s 25 poena, dok je najveća zvijezda Victor Wenbayama ubacio relativno skromnih 19, ali je zabilježio 14 skokova i šest blokada. 

NBA: Finals-New York Knicks at San Antonio Spurs
Foto: Geoff Burke

Bila je to još jedna utakmica u kojoj su Spursi vodili najvećim dijelom, pred kraj prvog poluvremena i 16 razlike, ali su ih Knicksi stigli i prestigli u samoj završnici. 

Pobjeda u petoj utakmici finala kruna je sjajnog doigravanja New Yorka koji je kroz play off prošao dominantno, ukupnim omjerom 16-3 i upisao osam pobjeda na gostovanjima u nizu. 

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