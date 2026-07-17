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ništa od pojačanja

Nakamura ipak neće u Dinamo, karijeru nastavlja u Francuskoj

Piše Domagoj Vugrinović,
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Nakamura ipak neće u Dinamo, karijeru nastavlja u Francuskoj
Foto: instagram
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Nakamura ima i dva nastupa za japansku reprezentaciju, za koju je zabio jedan gol. Debitirao je u srpnju 2025. godine u pobjedi Japana protiv Hong Konga 5-1, kada se odmah upisao u strijelce

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Sota Nakamura ipak neće postati novi igrač Dinama. Japanski krilni nogometaš karijeru će nastaviti u francuskom prvoligašu Le Havreu, koji ga je službeno predstavio na društvenim mrežama.

Nakamura se posljednjih dana povezivao s dolaskom u Maksimir. Japanski mediji pisali su da je napustio pripreme Sanfrecce Hiroshime i krenuo prema Europi kako bi realizirao inozemni transfer, a spominjalo se da bi mogao završiti u Dinamu. 

Riječ je o 23-godišnjem ofenzivcu koji može igrati polušpicu, na obje krilne pozicije i kao napadač. Ponikao je u Maebashi Ikueu, potom igrao za Meiji, a odatle je prešao u Sanfrecce Hiroshimu. Za Hiroshimu je u karijeri odigrao 71 utakmicu, zabio 18 golova i upisao 10 asistencija. Prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača momčadi, a u 24 nastupa postigao je pet golova.

Nakamura ima i dva nastupa za japansku reprezentaciju, za koju je zabio jedan gol. Debitirao je u srpnju 2025. godine u pobjedi Japana protiv Hong Konga 5-1, kada se odmah upisao u strijelce. Da je došao u Dinamo, postao bi četvrti Japanac u povijesti zagrebačkog kluba nakon Kazuyoshija Miure, Takura Kaneka i Takuye Ogiware

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