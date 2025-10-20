Obavijesti

VELIKO PRIZNANJE

Nakon 10 godina hrvatski sudac dijelit će pravdu u Ligi prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Posljednji koji je sudio elitno natjecanje bio je Ivan Bebek na utakmici Reala i Šahtara. Tada je Bebek dosudio penal za Real zbog nepostojećeg igranja rukom Darija Srne

Hrvatska će ponovno imati predstavnika u Ligi prvaka, a bit će to sudačka ekipa predvođena Igorom Pajačem. On će u srijedu suditi susret trećeg kola Lige prvaka između Athletic Bilbaa i Qarabaga. Bit će to prvi put nakon rujna 2015. da hrvatski sudac vodi utakmicu najjačeg europskog klupskog natjecanja. Posljednji kojem je to pošlo za rukom bio je Ivan Bebek, koji je tada sudio utakmicu između Reala i Šahtara u skupini na Santiago Bernabéuu.

Bebek se tada nije proslavio jer je dosudio nepostojeći kazneni udarac za Real, koji je, prema njegovoj procjeni, skrivio tadašnji kapetan hrvatske reprezentacije Dario Srna. Situacija se dogodila kada je Srna leđima blokirao udarac, a Bebek je pokazao na bijelu točku. Na kraju su Madriđani slavili 4-0.

FOTO: SVESTRANA NOVINARKA Navijače Intera 'preobratila' je na Milan. Glumila i u filmovima
Navijače Intera 'preobratila' je na Milan. Glumila i u filmovima

Pajaču će u Bilbau pomoćnici biti Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, dok će četvrti sudac biti Zdenko Lovrić. U VAR sobi bit će već spomenuti Ivan Bebek, a njegov pomoćnik Fedayi San iz Švicarske, jedini član postave koji nije Hrvat. Dan prije, Bebek i San imat će obrnute uloge na utakmici Barcelone i Olympiacosa. Tada će Bebek biti AVAR. To je moguće jer se VAR soba nalazi u sjedištu Uefe u Nyonu, pa suci ne moraju putovati na mjesto odigravanja utakmice.

Vukovar i Opatija sastali se u 33. kolu SuperSport Prve nogometne lige
Vukovar i Opatija sastali se u 33. kolu SuperSport Prve nogometne lige | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Pajač je s istom sudačkom postavom već dijelio pravdu u Europskoj ligi te u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Utakmica Bilbao i Qarabaga igra se u ranijem terminu, u 18 sati.

