Nakon 92 dana Rijeka u svom gradu: Rujevica ih jedva čeka i dočekati i ispratiti ovacijama!

Nova Rijeka pod vodstvom Sergeja Jakirovića u tri je 'proljetna' kola donijela silnu radost svojim navijačima, ali... Bod u Gradskom vrtu, trijumf na Šubićevcu, trijumf na Poljudu. Sve u gostima.

A u nedjelju, od 17 sati i 10 minuta, na Rujevici: Rijeka - Gorica. U prijevodu: 'bijeli' u službenoj utakmici, na svom stadionu, pred svojim navijačima - nakon više od tri mjeseca! Točno 92 dana između dva domaća HNL izdanja.

Uz još jedan, nevjerojatan, a činjenični podatak: Rijeka je kao gost ove sezone osvojila 17, a kao domaćin samo 5 bodova. Na tablici samo domaćih utakmica 'bijeli' su - zadnja momčad lige; na tablici samo gostujućih utakmica Rijeka je - bod iza Dinama, u 'borbi za naslov'.

POGLEDAJTE VIDEO: HNL je jedna obitelj

Puno je toga, dakle, ove nedjelje u igri za Frigana, Labrovića, Ampema, Marina, Dilavera i ostatak squadre s Kvarnera. Koja se, otkad je došao Jakirović, pretvorila u: neveru s Kvarnera.

- Kad sam preuzeo Rijeku rekao sam u jednom privatnom društvu 'Počinjemo s tri gostovanja i ja mislim da ćemo uzeti 5-7 bodova'. Odgovor je doslovno bio: 'Ti si lud'. Ali evo nas. Uzeli smo tih sedam bodova, mogli smo i manje ili puno manje, ali ja mislim da smo i taj jedan remi i obje pobjede istinski zaslužili - priča Jakirović dva dana prije nego što će kao trener Rijeke dočekati momčad s kojom je godinama 'terorizirao' Riječane u njihovom dvorištu.

Pamti li dane kad je za kormilom momčadi Gorice pobjeđivao Rijeku jednako kao one kad je igrao za Rijeku?

- Znaš što pamtim? Kad sam nakon 20 minuta gubio 0-2, Rijeka gazi, a iza mene moji prijatelji iz limene glazbe koje sam upoznao kao igrač na Kantridi, sviraju pobjedničke pjesme na sav glas - smije se Jakirović.

- Pamtim, naravno da pamtim. Pobjede nad momčadima koje su vodili kolege Kek, Bišćan i Rožman. Igrali smo protiv Gorice na ovim pripremama i ja vam tvrdim kako mi, nakon tih dobrih tj. odličnih gostovanja kod Osijeka, Šibenika i Hajduka, u nedjelju trebamo odigrati našu dosad najbolju utakmicu da dobijemo momčad koja se bori za doslovno goli prvoligaški život.

Turopoljce se čeka bez ozlijeđenih Bogojevića (bio na artroskopiji) i Djouahre, dvojice U-19 reprezentativaca Babića i Bodetića te bez oporavljenika Mitrovića.

- Je, Mitar još možda kolo-dva neće konkurirati za nastup, ali na kad ga čovjek gleda na treningu ne bi rekao da je ikad imao ikakvu ozljedu! No, naravno, poslije teške ozljede i dugog oporavka moramo dozirati opterećenja.

Pored šefa sjedio je 22-godišnji veznjak Adrian Liber. Trener je od prvog dana pokazao da ima maksimalno povjerenje u mladog igrača kojeg su dosta prečesto sputavale ozljede. I Liber je, zajedno s Matijom Friganom, prošle nedjelje kreirao akciju koja ostaje zaustavljena u sjećanju svakog riječkog navijača.

Friganov bekend Liberu na desnu stranu, Liberov bombon od ubačaja, a Frigan k'o raketa lansiran na Hajdukov 'peterac' glavom zabija za 2-0. Ova Rijeka nije momčad prekrcana mega-znalcima, ali ta je akcija bila: fantazija. I to samo pet minuta nakon što je Adrian ušao u igru.

- Ma normalno da je poseban osjećaj svaki gol i asistencija, a da je ovaj utoliko divniji jer smo akciju složili u derbiju i to Matija i ja koji smo od malih nogu u Rijeci no ono najvažnije je da smo pobijedili i donijeli radost našim navijačima. To je sad jedno sjajno: sjećanje. Jer dolazi nam Gorica koja možda jest zadnja, ali olako ih ne smijemo shvatiti ni u kojem slučaju. Svima je jasno kako u HNL-u jednostavno nema lakog osvajanja bodova. To ne postoji - priča Liber.

- Nakon tri mjeseca se vraćamo na našu Rujevicu i imperativno moramo biti maksimalno odgovorni, disciplinirani i hrabri i u svemu se držati dogovora iz svlačionice. U tom bi slučaju, mislim, i konačni ishod trebao biti na našoj strani. Kako se osjećam? Nikad bolje! Zdrav i spreman za sve što trener zatraži od mene.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Treneru, znači li to što Liber sjedi pored vas da je 100% unutra što se početnih 11 za nedjelju tiče?

- Ne mora biti 100%. Momčad koja pobjeđuje se ne mijenja, ali mi smo i nakon pobjede u Šibeniku promijenili jednog igrača, ubacili Smolčića jer je procjena bila da nam je potrebniji takav profil igrača za drukčiji tip utakmice i drukčijeg protivnika. Znači da je, u odnosu na momčad koja je počela u Splitu, moguća i koja promjena za Goricu.

Navijači su se ove sezone na Rujevici uglavnom 'nauživali' gorčine, poraza i tuge. Imate sjajnu, punu podršku, ali u gostima kod Hajduka i doma s Goricom sigurno nisu dvije iste tekme. Trebat će: jako puno strpljenja.

- Apsolutno. Kad sam dolazio nisam ni znao da je Rijeka u devet domaćih utakmica ove sezone osvojila samo pet bodova. To kad čovjek vidi jednostavno mu izgleda kao nešto u što se ne može povjerovati, kao pogreška. A nije. I mi to moramo vratiti u ono normalno stanje u kojem svatko tko dolazi u Rijeku zna da mora odigrati svoju najbolju utakmicu i još se nadati da mi nemamo svoj dan kako bi eventualno nešto uzeo na Rujevici.

Navijači su dokazali kako će vam biti silni vjetar u leđa.

- Jesu i svaka im čast. A svaka čast i igračima koji su to zaslužili. Podsjećam vas kako smo, u odnosu na prvi dio sezone, mi ove tri utakmice odigrali sa samo tri nova igrača. Dilaver, Janković i Marin. Ostalo su sve dečki koji su tu bili i jesenas! Ali sad su jedna po svemu zdrava skupina igrača. I to se vidi svugdje. Svakodnevno. Na ručku, na putu, na treningu pa onda, posljedično, i na utakmici - rekao je Jakirović.

U nedjelju će na Kvarneru, nakon desetak dana izražene i baš zimske hladnoće, biti 12-13 stupnjeva. Očekuje se baš jaka bura, ali navijačka. U jedra 'bijele' momčadi.

Nova, jača i bolja Rijeka je opet - u svom gradu!

Najčitaniji članci