Nakon fešte selidba. Procurila lokacija novog Modrićeva doma

Vidimo se brzo na San Siru, rekao je u rođendanskoj čestitki Luki Modriću reprezentativni suigrač Nikola Moro, veznjak Bologne, koji će već za nekoliko dana opet dijeliti teren s kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije (nedjelja, 20.45) u njegovoj prvoj utakmici kao 40-godišnjaku.

Feštarsko raspoloženje vlada u obitelji Modrić nakon proslave u krugu suigrača u svlačionici uz prigodnu tortu, pa u inimnom okruženju najbližih, a uskoro ih čeka selidba. Naime, Luka će sa suprugom Vanjom, sinom Ivanom i kćerima Emom i Sofijom hotelski apartman zamijeniti stanom u centru Milana, pišu Sportske novosti.

Luka će već u utorak odraditi trening sa suigračima u kampu Milanello, ali i uobičajeni privatni trening. Nije odbacio mogućnost i da 41. rođendan dočeka u krugu reprezentacije, nakon blistavih utakmica za "vatrene" svi žele da ostane što duže. I dok god je ovako bitan kotačić, nitko mu ne bi zamjerio, dapače.