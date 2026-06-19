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Englezi nakon Hrvatske odigrali utakmicu zatvorenu za javnost

Piše Filip Sulimanec,
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Englezi nakon Hrvatske odigrali utakmicu zatvorenu za javnost
Foto: KYLIE GRAHAM

Budući da Engleska ponovno igra tek u utorak protiv Gane, izbornik Thomas Tuchel želio je dati priliku igračima s klupe

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Ivan Toney postigao je hat-trick, uz dodatne golove Morgana Rogersa i Ollieja Watkinsa, u pobjedi Engleske protiv Sporting Kansas Cityja rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici zatvorenoj za javnost odigranoj u četvrtak.

Rogers, Marc Guéhi i Djed Spence ušli su s klupe u srijedu u pobjedi protiv Hrvatske na otvaranju Svjetskog prvenstva, no u četvrtak su dobili veću minutažu protiv momčadi iz MLS-a u trening kampu Swope Soccer Village.

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Budući da Engleska ponovno igra tek u utorak protiv Gane, izbornik Thomas Tuchel želio je dati priliku igračima s klupe.

Na otvorenom treningu, koji je poslužio kao zagrijavanje za prijateljsku utakmicu, sudjelovalo je 13 igrača.

Eberechi Eze, Dan Burn, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Jarell Quansah, James Trafford i Dean Henderson također su bili uključeni, dok je Engleska odigrala dvije utakmice po 25 minuta protiv dviju različitih postava Kansas Cityja.

Novi suigrač Trevoh Chalobah nije sudjelovao jer se još aklimatizirao na okruženje. Branič Chelseaja pozvan je u reprezentaciju uoči same prve utakmice Engleske u skupini L kao zamjena za ozlijeđenog Tina Livramenta.

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