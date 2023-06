HNS nakon incidenta u Rijeci izmijenio format finala Kupa

Finale Hrvatskog nogometnog kupa do 2014. godine, izuzev '97. i '99., igralo se na dvije utakmice, a takav sustav natjecanja vraća nam se već od iduće sezone, otkrio je HNS-ov povjerenik za natjecanja Josip Brezni u emisija MAXSporta "Studio HNL"!

- Sve faze će se igrati na jednu utakmicu, osim finala! Vratit ćemo finale na dvostruki kup sustav. Razgovarali smo i s klubovima. U krajnjoj liniji, to je zanimljivo jer oba kluba imaju dodatni prihod od gledatelja. Na ovaj način možda je zanimljiva ta jedna utakmica, neizvjesnija je, ali se na neki način previše troškova napravi, a zapravo efekt nije koji bi klubovi mogli imati - kazao je Brezni pa dodao:

Finale kupa na dvije utakmice kreće već iduće sezone

- Samo da pogledamo ovogodišnje finale, da je prva utakmica bila u Šibeniku, bio bi pun stadion, sigurno bi bio pun i u drugoj. Prema tome, klubovi bi mogli tu još dodatno zaraditi. Prijedlog je iskonzultiran s klubovima, samo da se finale igra na dvije utakmice, s tim da će domaćin prve utakmice biti slabije rangirani klub po kup-koeficijentu. To će krenuti već od iduće sezone. Prvu utakmicu bismo imali 15., a drugu 30. svibnja.

Podsjetimo, ovogodišnje finale obilježeno je skandiranjem Marka Livaje, protiv kojeg je HNS zbog svega pokrenuo disciplinski postupak, kao i sramotno ponašanje Torcide koja je, između ostalog, uništila oko 1000 sjedalica te lijepila naljepnice s natpisom "neprijatelj broj 1" preko murala posvećenom djeci s Downovim sindromom. Rijeka je štetu procijenila na 100.000 eura, a HNS se obvezao popraviti sve nedostatke.

Sa HNS-ovim povjerenikom za natjecanja na MAXSportu je gostovao i Neven Šprajcer, voditelj odjela natjecanja, koji se osvrnuo na glasine o vraćanju susreta između devetoplasirane momčadi HNL-a i drugoplasirane momčadi druge lige, odnosno razigravanju za plasman ili ostanak u višem rangu.

- Išao je taj prijedlog na nedavnoj skupštini, no zaključili smo, uz svo dužno poštovanje prema svim klubovima, da Hrvatska još uvijek nema dovoljno klubova u drugom rangu, koji bi mogli konkurirati klubovima u prvom rangu. Zasad smo odgodili tu odluku, no ako se, daj Bože, pojave tri-četiri investitora u Prvoj NL (drugoj ligi), mi već 'sutra' možemo donijeti odluku i tome ili primjerice o proširenju lige. No, zasad se držimo postojećeg sustava.

Zašto se 1997. i 1999. finale Hrvatskog kupa nije igralo na dvije utakmice?

U tadašnjem sistemu natjecanja, finale Hrvatskog nogometnog kupa igralo se na jednu utakmicu samo u dva slučaja. Prvi, ako su oba kluba iz Zagreba, i drugi, ako su oba kluba izvan Zagreba.

Gradovi domaćini finala kupa (osvajač):

2015. - Zagreb (Dinamo)

2016. - Osijek (Dinamo)

2017. - Varaždin (Rijeka)

2018. - Vinkovci (Dinamo)

2019. - Pula (Rijeka)

2020. - Šibenik (Rijeka)

2021. - Velika Gorica (Dinamo)

2022. - Split (Hajduk)

2023. - Rijeka (Hajduk)