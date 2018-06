Nakon Lanzinija, zbog ozljede će Rusiju propustiti i Banega?!

Gledajući oglede s Brazilom i Senegalom, posljednje dvije provjere uoči SP-a, jedna od glavnih misli u glavi svakog hrvatskog navijača bila je: "Samo da se nitko ne ozljedi!" Zabrinuli smo se i kad je N'Diaye poslao na travu Modrića, i kad je Ćorluka ostao ležati nakon što je blokirao jedan senegalski pokušaj, i kad je Perišić na trenutak zašepao, i kad je Subašić morao izaći... Nasreću, sve je završilo dobro.

- Najvažnije je da smo svi živi i zdravi - ispalio je upravo Subašić, objasnivši da je izašao jer ga je ulovio grč, pa nije želio da mu se nešto zakomplicira.

U taboru Argetnine, našeg protivnika iz skupine, baš i ne žive tako spokojno. Upravo suprotno. Nakon što je zbog ozljede otpao Manuel Lanzini, desetka West Hama i igrač koji je zbog neslaganja Dybale i Messija trebao biti u prvih 11, sad je izbornika Jorgea Sampaolija zadeslila nova nevolja. Prema izvorima iz Argentine, za nastup na Svjetskom prvenstvu upitan je i Ever Banega (29), desetka Seville, važan vezni igrač, koji je također trebao biti u početnoj postavi.

It looks like Ever Banega is not fit for Argentina either. Rumors that he has injured one of his calves. https://t.co/o3WzPtIAWK

As if Manuel Lanzini's injury this morning wasn't bad enough, now Éver Banega is rumoured to be hurting as well, in one of his calves. Maybe Sampaoli should do away with training and have everyone wrapped up in cotton wool for the next week. https://t.co/uV8c0TiARX