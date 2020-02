Beyonce na komemoraciji: Ovdje sam jer volim Kobeja...

'Slavlje života' nešto manje od mjesec dana otkako su u nesreći helikoptera poginuli Kobe Bryant i njegova kći Gianna. Tako je nazvana komemoracija u Staples centru za gotovo 20.000 ljudi, a da je bilo još toliko mjesta, još toliko karata bi se i rasprodalo.

Početak komemoracije zakasnio je pola sata, ali kada je započelo, svi su se naježili prepravljeni od emocija, a na pozornicu je stala Beyonce.

-Ovdje sam jer volim Kobeja, rekla je glazbena diva pa zapjevala dvije pjesme u čast legendarnog košarkaša.

Nakon toga uslijedili su isječci iz Kobejeve karijere uz pjesmu 'Memories' i neke od najpoznatijih citata velikana LA Lakersa:

- Svi oni dani kada vam se nije dalo, ali ste se natjerali, sva jutra kada ste se rano ustali, sve noći kada ste ostali budni. To je zapravo vaš san. Nije do cilja, do putovanja je.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ispred dvorane nema video prijenosa komemoracije, a u dvorani gledatelji neće smjeti snimati komemoraciju. Ipak, osim 19.000 ljudi u još stotine su ispred dvorane, bez ulaznica, ali sa željom da odaju počast dvojcu Bryant.

U Staples centru se nalazi 35 tisuća crvenih ruža postavljenih oko pozornice koja se nalazi u centru terena. Osim toga, navijači su došli dijelom u crnini, a dijelom u žuto-ljubičastim kombinacijama, zaštitnim bojama LA Lakersa za koje je Kobe odigrao cijelu svoju karijeru.

VIDEO PRVE UTAKMICE NAKON SMRTI KOBEJA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Značajan je i datum komemoracije. Broj 24 simbolizira Kobejev broj na dresu, dva Giannin broj u Mambama, a osmi ponedjeljak u godini je simbol drugog Kobejevog dresa.

Dvorana u kojoj je Kobe igrao 20 godina može primiti 19.000 ljudi pa će u njoj biti samo odabrani. Iako su ulaznice koštale od 24,02 dolara, dvije za 224 ili jedna za 224 dolara (broj 2 za Giannu, 24 za Kobeja), dakle, najskuplja ulaznica koštala je oko 1500 kuna, planule su u jako kratkom roku.

Sav prihod od ulaznica ići će Zakladi Mamba i Mambacita u kojoj se razvijaju mladi košarkaši.

- Ne radi se samo o poruci čovjeku koji je bio košarkaš, nego je bio i otac, vođa, filmski režiser, umjetnik, netko tko je bio puno više od onoga što je bio samo na parketu - rekao je gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti.

Nekoliko sati prije početka komemoracije, američke TV postaje prenose atmosferu ispred same dvorane gdje mnogi pokušavaju zaraditi još koji dolar na imenu Kobeja Bryanta prodajući suvenire u bojama Lakersa i s njegovim imenom na njima. Pred samim centrom je inače, dva sata prije komemoracije koja počinje od 19 sati po našem vremenu, bilo okupljeno oko 1000 ljudi.