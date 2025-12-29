Nakon Murića i Ćorić ponovno bez kluba. Avantura na Malti trajala je tek pet mjeseci

Ante Ćorić ponovno je ostao bez kluba. Malteški prvak Hamrun Spartans potvrdio je na društvenim mrežama da je s hrvatskim veznjakom sporazumno raskinuo ugovor, čime je zaključena suradnja koja je trajala pet mjeseci. Iz kluba su poručili da su se razišli u korektnom tonu te zahvalili Ćoriću na profesionalnosti, predanosti i doprinosu momčadi, uz želje za uspjeh u nastavku karijere.

Ćorić je na Maltu stigao prošlog ljeta, nakon oporavka od ozljede i razdoblja bez kluba, s ciljem da kroz redovitu minutažu oživi karijeru i uhvati kontinuitet. U dresu Hamrun Spartansa ima 22 nastupa u svim natjecanjima te postigao dva gola. Jedan od njih imao je posebno značenje jer je zabijen u pobjedi 3-1 protiv Lincolna u Konferencijskoj ligi, što je ušlo u povijest kao prva pobjeda nekog malteškog kluba u ligaškoj, odnosno grupnoj fazi europskog natjecanja.

Unatoč solidnoj minutaži, suradnja nije potrajala, a malteška epizoda uklopila se u niz promjena sredina koje obilježavaju Ćorićeve posljednje sezone. Prije dolaska u Hamrun u siječnju 2025. napustio je Varaždin, za koji je odigrao tek tri službene utakmice bez gola i asistencije, dok je sezonu ranije nosio dres Rudeša, momčadi koja je ispala iz HNL-a.

ARHIVA: Zagreb: Tre?e pretkolo Lige prvaka, GNK Dinamo - FC Dinamo Tbilisi | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Ćorić je prije desetak godina slovio za jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Nogometno se formirao u akademiji RB Salzburga, a puni uspon ostvario je u Dinamu, za koji je skupio 143 nastupa i postigao 23 pogotka. Takve igre donijele su mu i transfer u Romu vrijedan šest milijuna eura, no u talijanskom klubu nije se uspio nametnuti te je karijeru nastavio kroz niz posudbi i promjena sredina u različitim državama.

Za hrvatsku reprezentaciju ima tri nastupa, no nakon odlaska iz Dinama nikada nije uspio vratiti formu iz najranijih godina, niti je u jednoj sezoni premašio učinak od jednog gola. Nakon rastanka s Hamrun Spartansom, Ćorića ponovno čeka potraga za novim klubom i novim pokušajem stabilizacije karijere.