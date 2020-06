'Nakon odlaska Nike Kovača smo igrali bolje, vratila se zabava i dobro raspoloženje'

Novi trener Flick je poseban, u suprotnom ne bi bio tako uspješan s ovom ekipom. Vjeruje nam i želi da svi budemo bolji, kazao je njemački stoper koji baš i nije volio Niku Kovača...

<p>Hrvatski trener <strong>Niko Kovač</strong> je prošle sezone osvojio dvostruku krunu s Bayern Münchenom, ali nije imao baš dobar odnos s igračima. Početkom nove sezone često se sukobljavao s Thomasom Müllerom koji je bio nezadovoljan svojim statusom i manjkom minutaže, a onda su krenuli i loši rezultati nakon čega su rivalu iz Dortmunda prepustili prvo mjesto.</p><p>U jednom trenutku su čelnici kluba i Niko shvatili da to više neće ići tako i uz zajednički dogovor su raskinuli ugovor. Naslijedio ga je <strong>Hansi Flick</strong> koji je u početku imao nekoliko poraza, ali onda je zaredao s nevjerojatnih 13 pobjeda zaredom i osigurao Bayernu osmi naslov u Bundesligi zaredom...</p><p>Flick je s njima razvio prijateljski odnos i igrači su opet postali dominanti. Poznato je da neki igrači nisu baš previše voljeli hrvatskog trenera unatoč dvostrukoj kruni prošle sezone. Smetao im njegov 'fajterski', ozbiljni i tvrdi pristup nogometu, s puno discipline i poslušnosti, što nekima baš i nije odgovaralo. Iako je od njegovog odlaska prošlo sedam mjeseci, njegovo ime je i dalje u ustima nekih igrača...</p><p>- Nakon odlaska Kovača ponovo se osjećamo dobro na treningu, vratila se zabava i dobro raspoloženje. Novi trener Flick je poseban, u suprotnom ne bi bio tako uspješan s ovom ekipom. Vjeruje nam i želi da svi budemo bolji - rekao je stoper Jerome Boateng...</p><p>Koliko god ga ne voljeli, Kovač je na klupi bavarskog velikana pružio maksimum. Došao je u vrijeme kada je ekipa bila u 'rebuildingu', kada su brojni igrači, koji su bili kralježnica ekipe, napustili klub i Kovač je ostao na tankom rosteru. U prvoj sezoni je uspio do titule, ali na početku ove sezone, kada je došlo do pogoršanja odnosa s igračima, raspuklo se sve i Kovač je morao otići...</p><p> </p>