Nakon odmora na skupocjenoj jahti Cristiano napada Hrvatsku

<strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35) vraća se nogometu nakon neočekivanog ispadanja od Lyona u četvrtfinalu Lige prvaka. Na okupljanje portugalske reprezentacije dolazi 'napunjenih baterija' s odmora koji je proveo sa svojom ljepšom polovicom, <strong>Georginom Rodriguez</strong> (26).

Poznati par odmarao je na jahti vrijednoj 5,5 milijuna funti (otprilike 46 milijuna kuna) koju si mogu priuštiti samo svjetske face, no oni su među njima. Odmarali su u poznatoj prijestolnici glamura, Saint Tropezu.

Cristiano se na okupljanje pojavio nakon 10 mjeseci pauze na nacionalnoj razini te je upitno u kakvoj će formi nastupiti u predstojećim utakmicama Lige nacija (Hrvatska 5. rujna, Švedska 8. rujna), no njegovi obožavatelji su uvjereni bez obzira na njegove godine da je još uvijek najopasniji igrač pred suparničkim golom.

Zlatko Dalić imat će sigurno 'pune ruke posla' oko pripreme naše obrane, ali, sudeći po komentarima, Hrvati vjeruju svom izborniku i njegovim izabranicima. 

Ovog ljeta puno se pričalo o njegovom mogućem odlasku u redove Paris Saint Germaina, no kako sad stvari stoje čini da je i cijela stvar ostala samo na pričama te će Ronaldo ostati i sljedeće sezone u kojoj će pokušati napasti svoj najdraži trofej, 'klempavi pehar' Lige prvaka.

Sigurno je da će se Juventus morati pojačati za sljedeću sezonu, ako ne žele ostati 'kratki' kao prethodnih sezona. U ovoj sezoni Ronaldo je zabio 33 gola u Seriji A, u Ligi prvaka 8, u talijanskom kupu 4 i još je jedan gol dodao u utakmici talijanskog superkupa.

Znamo da ove godine neće dobiti 'Zlatnu loptu' koja se zbog ove specifične situacije u svijetu neće dodjeljivati, no i da se dodjeljuje nagradu bi vjerojatno osvojio <strong>Robert Lewandowski</strong> koji je 'pospremio' loptu 56 puta u svim natjecanjima iza leđa protivničkog vratara.