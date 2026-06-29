Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSTAVKA

Nakon razočaranja i ispadanja, Koubek više nije izbornik Češke

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon razočaranja i ispadanja, Koubek više nije izbornik Češke
Foto: Annegret Hilse

Češki navijači najviše su zamjerali Miroslavu Koubeku obrambeni pristup u utakmicama i ne baš dopadljiv stil

Admiral

Miroslav Koubek, 74-godišnji dosadašnji izbornik češke nogometne reprezentacije, napustio je tu dužnost nakon što je njegova momčad na Svjetskom prvenstvu ispala u grupnoj fazi. Češka je nastupala u skupini A te je osvojila tek jedan bod u tri utakmice, remizirala je 1-1 s Južnom Afrikom. Gubila je od Južne Koreje 1-2 i domaćina Meksika 0-3.

- Medijski napisi i cjelokupna kampanja koja se vodila protiv mene temeljena je na brojnim lažima i izmišljotinama. Sve to je također doprinijelo ovakvoj mojoj odluci -rekao je Koubek koji je tijekom kvalifikacija za SP preuzeo Češku.

Kroz teške dodatne kvalifikacije Koubek i Češka su pobijedili Irsku i Dansku te su prošli do Svjetskog prvenstva gdje su razočarali.

Češki navijači najviše su zamjerali Koubeku obrambeni pristup u utakmicama i što je najboljeg strijelca Patricka Schicka ostavio na klupi u ključnom ogledu protiv Meksika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'
SHOW U PHILADELPHIJI

Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'

U subotu u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatske i Gane, hrvatski navijači priredili su spektakl američkim mladencima. Upali su na njihovo vjenčanje ispred Gradske vijećnice i oduševili ih: 'To ćemo pamtiti cijeli život', kaže nam mladenka Ashton

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026