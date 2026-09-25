Nakon remija, rukometašice su uvjerljivo slavile protiv Srbije

Hrvatske rukometne reprezentativke odigrale su drugu utakmicu na međunarodnom turniru Trofej Makedonije te su bile bolje od Srbije s uvjerljivih 28-15 (13-9). U prvom nastupu, dan ranije, Hrvatice su remizirale 20-20 s Crnogorkama, dok su u drugom ogledu ostvarile premijernu pobjedu na turniru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 Hrvatske rukometašice na SP-u | Video: Hrvatski rukometni savez

Posljednji nastup slijedi u subotu, a suparnice će biti domaće rukometašice Sjeverne Makedonije. Utakmica počinje u 19 sati. Turnir je priprema za Europsko prvenstvo koje se igra od 3. do 20. prosinca.

Srbija je bolje otvorila utakmicu te je povela 6-3, ali su hrvatske rukometašice brzo uhvatile rezultatski kontakt te do odmora stvorile prednost od četiri gola razlike. U nastavku dvoboja razlika je samo rasla i zaustavila se na konačnih +13, 28-15. Hrvatska obrana u drugom je poluvremenu suparnicama dopustila tek šest pogodaka.