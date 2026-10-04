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TURNIR U KINI

Nakon Ribakine, s turnira ispala i Sabalenka! Čehinja je slavila

Piše HINA,
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Nakon Ribakine, s turnira ispala i Sabalenka! Čehinja je slavila
Foto: Maxim Shemetov
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Nakon Ribakine ispala je i Sabaljenka! 20-godišnja Bartunkova razbila drugu tenisačicu svijeta 6-4, 6-3 i šokirala sve prisutne

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Vrlo brzo je bez dvije najbolje svjetske tenisačice ostao WTA 1000 turnir u Pekingu, poslije Kazahstanke Jelene Ribakine ispala je i bjeloruska tenisačica Arina Sabaljenka.

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Foto: Instagram/Screenshot

U dvoboju trećeg kola 20-godišnja češka tenisačica Nikola Bartunkova, 34. igračica s WTA ljestvice, svladala je Sabaljenku sa 6-4, 6-3. U cijelom meču Sabaljenka nije napravila niti jedan break, dok je mlada Čehinja tri puta oduzimala početni udarac drugoj tenisačici na svijetu. Jednom u prvom te dva puta u drugom setu.

China Open
Foto: Tingshu Wang

- Sabaljenka je legenda našeg sporta i zato sam uistinu presretna nakon ovakvog rezultata, rekla je Bartunkova nakon pobjede.

U drugom kolu turnira u Pekingu poražena je i najbolja svjetska tenisačica Jelena Ribakina, nju je s 3-6, 6-4, 6-3 nadigrala Armenka Alina Čarajeva. Na turniru nastupa i hrvatska tenisačica Donna Vekić koja će u trećem kolu igrati protiv Poljakinje Ige Šwiatek.

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