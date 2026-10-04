Nakon Ribakine, s turnira ispala i Sabalenka! Čehinja je slavila

Vrlo brzo je bez dvije najbolje svjetske tenisačice ostao WTA 1000 turnir u Pekingu, poslije Kazahstanke Jelene Ribakine ispala je i bjeloruska tenisačica Arina Sabaljenka.

U dvoboju trećeg kola 20-godišnja češka tenisačica Nikola Bartunkova, 34. igračica s WTA ljestvice, svladala je Sabaljenku sa 6-4, 6-3. U cijelom meču Sabaljenka nije napravila niti jedan break, dok je mlada Čehinja tri puta oduzimala početni udarac drugoj tenisačici na svijetu. Jednom u prvom te dva puta u drugom setu.

Foto: Tingshu Wang

- Sabaljenka je legenda našeg sporta i zato sam uistinu presretna nakon ovakvog rezultata, rekla je Bartunkova nakon pobjede.

U drugom kolu turnira u Pekingu poražena je i najbolja svjetska tenisačica Jelena Ribakina, nju je s 3-6, 6-4, 6-3 nadigrala Armenka Alina Čarajeva. Na turniru nastupa i hrvatska tenisačica Donna Vekić koja će u trećem kolu igrati protiv Poljakinje Ige Šwiatek.