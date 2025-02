Nakon skoro dvije godine Soldić opet u kavezu: To mi je posao, a dokazat ću ljudima da su u krivu

Po malo drugačijim pravilima vaganja nego u ostalim organizacijama, Roberto Soldić (30, 20-4-1) vraća se u kavez nakon skoro dvije godine. 'Robocop' je bio točan na vagi prije ONE 171 eventa s 83.5 kilograma.

Njegov je protivnik Saygid 'Dagi' Arslanaliev (30, 9-2) koji je na vagi imao 83.2 kilograma, a u četvrtak u popodnevnim satima čeka nas okršaj u kavezu. Hrvatskog borca nije bilo u ONE-u još od poraza protiv Zebaztiana Kadestama (34, 15-7), a bilo je tu problema s dogovaranjem borbi, a na sve se nadovezala i ozljeda.

No, Roberto je sad spreman, u UFD Gymu u Dusseldorfu trenirao je s UFC borcem Paolom 'Borrachinhom' Costom (33, 14-4) i prošao kroz brojne teške treninge i sparinge, a sad dolazi po prvu pobjedu u kavezu ONE-a.

- Tužno, u početku sam imao meč protiv Murada Ramazanova (29, 12-2-1) o kojem ljudi pričaju kao da sam izgubio. To je no contest, pogodio me koljenom u međunožje i nisam mogao nastaviti. Nakon toga sam požurio i šest mjeseci nakon toga borio se protiv bivšeg prvaka Kadestama, imao ga nekoliko puta u prvoj rundi, želio sam ga završiti. A koristio sam samo lijevu ruku iz svog arsenala oružja koje imam. Pogriješio sam, pogodio sam ga lijevom rukom u tijelo i uzvratio mi je vrhunskim laktom - rekao je Soldić za MMA Junkie.

Foto: Sebastian Rudnicki KSW

- Pokušat ću biti strpljiv, ali na pametan način. Nije lako, to je tvrd sport. Morat ću dokazati ljudima da su u krivu, to mi je posao. Bogu hvala na prilici, spreman sam. On je cijelu karijeru u ONE-u, agresivan je borac. Nije ga bilo dvije godine, a prije je gubio samo od dobrih boraca. Znam da ga mogu pobijediti, nikad ne biram protivnike - zaključio je hrvatski borac.