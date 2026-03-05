Nakon Sopića i Jovićević. Hrvat dobio otkaz na klupi Widzewa

Igor Jovićević je nakon niza loših rezulztata dobio otkaz u poljskom Widzewu iz Lodza. Potvrdio je to klub na svojim stranicama, a zamijenit će ga trener Aleksandar Vuković. Podsjetimo, netom prije dolaska Jovičevića na klupu Widzewa, otkaz je tamo dobio i Željko Sopić koji je nakon toga došao u Osijek, aki ni tamo se nije dugo zadržao. S Jovićevićem su otišli i njegovi pomoćnici Jurij Benio, Andrij Chanas i Javier Lurueña Lobo.

- Ovu smo odluku donijeli potpuno svjesno i s osjećajem ozbiljnosti situacije. Rezultati posljednjih tjedana nisu bili zadovoljavajući i kao odgovorne osobe za sportski sektor morali smo reagirati. Aleksandar Vuković je trener s dokazanim iskustvom u poljskoj ligi, koji zna kako izgraditi momčad i reagirati pod pritiskom. Poznaje Ekstraklasu u dušu i može odmah preuzeti kormilo. Vjerujemo da će njegova osobnost i autoritet omogućiti momčadi da izađe iz teškog trenutka. Ugovor koji smo predložili vrijedi i nakon ove sezone, što je signal da razmišljamo dugoročno, a ne tražimo samo vatrogasno rješenje - izjavio je opunomoćenik uprave za sport, Dariusz Adamczuk.

Jovićević je na klupi poljskog prvoligaša bio 15 utakmica, a ostvario je pet pobjeda, dva remija i osam pobjeda. U 2026. godini ima tri poraza, jedan remi i jednu pobjedu u prvenstu, ispao je iz Kupa u četvrtfinalu. Widzew se nalazi na predzandnjem mjestu s 24 boda u 23 utakmice te je kandidat za ispadanje iz lige.