Srna je mnogo je toga dao u oba smjera i bez njega Hrvatska ne bi ni došla do ove pozicije. Ali nadomjestio ga je Lučin, ima dinamita još u Sigurdssonovoj momčadi, kaže Branko Tamše
BIVŠI TRENER ZAGREBA I NEXEA PLUS+
'Nakon Srnine ozljede Hrvatska je dobila junaka. Mađare će pobijediti milom ili silom'
Čitanje članka: 2 min
Bio je to pravi balkanski klasik. Hrvatska i Slovenija uz sudački začin iz BiH. Što god je smislio EHF, nije uspjelo jer Hrvatska opet ima sve u svojim rukama. Da je Švicarska pobijedila Island, već bi danas bila u polufinalu, ali nećemo tražiti kruha preko pogače jer tko je očekivao da će im uzeti bod.
