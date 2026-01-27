Obavijesti

BIVŠI TRENER ZAGREBA I NEXEA PLUS+

'Nakon Srnine ozljede Hrvatska je dobila junaka. Mađare će pobijediti milom ili silom'

Piše Davor Kovačević,
'Nakon Srnine ozljede Hrvatska je dobila junaka. Mađare će pobijediti milom ili silom'
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Srna je mnogo je toga dao u oba smjera i bez njega Hrvatska ne bi ni došla do ove pozicije. Ali nadomjestio ga je Lučin, ima dinamita još u Sigurdssonovoj momčadi, kaže Branko Tamše

Bio je to pravi balkanski klasik. Hrvatska i Slovenija uz sudački začin iz BiH. Što god je smislio EHF, nije uspjelo jer Hrvatska opet ima sve u svojim rukama. Da je Švicarska pobijedila Island, već bi danas bila u polufinalu, ali nećemo tražiti kruha preko pogače jer tko je očekivao da će im uzeti bod.

