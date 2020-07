Nakon Tokija, Boroš preuzima žensku reprezentaciju Njemačke

<p>Proslavljena hrvatska stolnotenisačica<strong> Tamara Boroš </strong>nakon Olimpijskih igara koje će se održati u Tokiju 2021. godine preuzet će dužnost glavne trenerice ženskih selekcija Njemačke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Tri godine sam u njihovom centru, na papiru sam bila zadužena za internat, klince koji tu žive i treniraju, ali bavila sam se i juniorkama, pomagala sa seniorkama, svaki dan sam bila u dvorani. Ovo je možda zato i logičan slijed. U utorak, kad je sportski direktor rekao djevojkama, nitko se nije previše iznenadio - istaknula je Boroš.</p><p>Boroš će na na toj dužnosti naslijediti Jie Schoepp, a do Olimpijskih igara obje će raditi s najboljim njemačkim seniorkama.</p><p>Boroš surađuje s njemačkim savezom od 2017. Kao igračica dugo vremena je bila najbolja europska stolnotenisačica i najveći suparnik Kineskinjama. Četiri puta je nastupila na OI, a najveći uspjeh joj je bronca na pojedinačnom Svjetskom prvenstvu 2003. u Parizu. Koliko je to velik rezultat govori podatak da je od 1995. Boroš jedina europska igračica koja ima medalju s pojedinačnog SP-a, a od 1973. to je pošlo za rukom samo još jednoj Europljanki. Od 2015. Boroš je članica Kuće slavnih ETTU-a.</p><p>- Nakon ljeta 2021. bit ću samostalna. Moram priznati da sam sretna jer dobiti takvu priliku u reprezentaciji koja je praktički bez premca u Europi... To je velika čast i prilika, imam odlične uvjete, ali istodobno je i veliki izazov, te ću probati iskoristiti priliku. Velika je stvar da kao strankinja vodim Njemačku. Čeka me težak i izazovan posao. Rekli su mi da su svjesni da će biti teško ponoviti uspjehe u posljednjih pet-šest godina", dodala je Boroš.</p><p>Inače, na Olimpijskim igrama u Rio de Janieru Njemice su bile srebrne.</p>