Nakon uspjeha s Emiratima, Dalić je bio na predstavljanju povijesne knjige u Varaždinu

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Metel Ožegović u Varaždinu utorak je predstavljena knjiga „Priča koja traje – 115 godina varaždinskog nogometa“, autora Juraja i Marijana Hižaka, koja donosi pregled razvoja varaždinskog nogometa od njegovih početaka do suvremenog doba.

Na predstavljanje su stigli brojni bivši i sadašnji nogometni djelatnici. Nakon uspjeha na Zaljevskom kupu u kojem je s Emiratima izgubio s 2-0 u finalu od Saudijske Arabije, stigao je bivši izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić, Marjan Mrmić koji je u Dalićevom stožeru trener golmana, kao i trener, danas stručni komentator MaxSporta Samir Toplak.

Foto: Grad Varaždin

Uz cijenjene autore, o knjizi je govorila recenzentica Spomenka Težak, muzejska savjetnica Povijesnog odjela Gradskog muzeja Varaždin, koja je istaknula kako su autori prikupljenu građu analizirali i interpretirali te tako oblikovali cjelovit prikaz povijesti varaždinskog nogometa. Posebno je naglasila vrijednost usmene povijesti, razgovora, svjedočanstava i intervjua, koji knjizi daju dodatnu dimenziju i čuvaju osobna sjećanja sudionika nogometnih događanja. Knjigu su komentirali i trener Branko Ivanković, danas tehnički savjetnik Nogometnog saveza UAE-a,te Nenad Horvatić, dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i predsjednik Županijskog nogometnog saveza Varaždin.