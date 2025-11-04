Nakon Zlatne lopte, PSG ima i 'zlatnog dječaka'! Nevjerojatni Francuz je najbolji mladi igrač

Francuski nogometaš i igrač Paris Saint-Germaina, Désiré Doué, proglašen je dobitnikom nagrade Golden Boy za 2025. godinu. Ovu nagradu, koju talijanski sportski list Tuttosport dodjeljuje najboljem mladom nogometašu (do 21 godine) u Europi, dvadesetogodišnji Doué osvojio je nakon sezone u kojoj je s klubom ostvario značajne uspjehe i etablirao se kao jedan od istaknutih mladih talenata. Naslijedivši Laminea Yamala iz Barcelone, Doué se pridružio popisu pobjednika na kojem se nalaze i Lionel Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland.

Sjajna sezona

Douéov put prema nagradi započeo je u kolovozu 2024., kada je PSG realizirao njegov transfer iz Rennesa za iznos od 50 milijuna eura. U svojoj prvoj sezoni u pariškom klubu, Doué je zabilježio 16 golova i 16 asistencija u 61 službenom nastupu. Njegov doprinos bio je značajan u osvajanju trostruke krune za PSG: naslova prvaka Ligue 1, Francuskog kupa i prvog naslova pobjednika Lige prvaka u klupskoj povijesti. Njegove igre donijele su mu i individualna priznanja, uključujući nagradu za Najboljeg mladog igrača Ligue 1 i Najboljeg mladog igrača Lige prvaka.

Osim statistike, Doué se istaknuo nastupima u važnim utakmicama. U finalu Lige prvaka protiv Inter Milana, u pobjedi PSG-a od 5:0, postigao je dva gola i zabilježio asistenciju za Achrafa Hakimija. Time je postao prvi tinejdžer koji je postigao dva pogotka u finalu Lige prvaka, nadmašivši rekord koji je držao Eusébio. Tijekom sezone zabilježio je i druge važne trenutke. Postigao je pogodak protiv Angersa kojim je PSG osigurao naslov prvaka Francuske, realizirao je jedanaesterac za prolaz protiv Liverpoola na Anfieldu u osmini finala Lige prvaka te je postigao gol za izjednačenje protiv Aston Ville u četvrtfinalu.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Tko je Doue?

Rođen 3. lipnja 2005. u Angersu, Doué je prošao kroz Rennesovu nogometnu akademiju, kojoj se pridružio s pet godina. Njegov stil igre odlikuje se agilnošću, brzinom, kreativnošću i vještinom driblinga. Svestran je igrač, koji može igrati kao ofenzivni vezni ili na krilnim pozicijama, a koristi obje noge pri udarcima i dodavanjima.

Njegova uloga u PSG-u rasla je tijekom sezone. U prvoj polovici sezone imao je manju minutažu, no odlazak Randala Kolo Muanija na posudbu u siječnju omogućio mu je više prilika u prvoj momčadi. Trener Luis Enrique premjestio je Ousmanea Dembéléa na poziciju "lažne devetke", što je Douéu dalo više prostora na krilu. Enrique je isticao njegovu "tehničku sposobnost, fizičku snagu i pobjednički mentalitet".

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Jaka konkurencija

Doué je nagradu osvojio u jakoj konkurenciji. U užem izboru nalazili su se i Arda Güler i Dean Huijsen iz Real Madrida, Pau Cubarsí iz Barcelone, Myles Lewis-Skelly iz Arsenala, Kenan Yildiz iz Juventusa te njegovi suigrači iz PSG-a, Warren Zaïre-Emery i Senny Mayulu.

Osim nagrade Golden Boy, Doué je zauzeo 14. mjesto u poretku za Zlatnu loptu (Ballon d'Or) te drugo mjesto u izboru za Kopa trofej, iza Laminea Yamala.

Osvajanje nagrade Golden Boy predstavlja vrhunac uspješne sezone za Désiréa Douéa. Iako je trenutno izvan terena zbog ozljede lista zadobivene tijekom reprezentativnih obveza, njegova dosadašnja postignuća svrstavaju ga među najistaknutije mlade igrače u Europi.