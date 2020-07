Adriano se prije nekoliko godina vratio starom \u017eivotu. Ostavio je iza sebe bogatstvo i sve beneficije koje donosi \u017eivot nogometa\u0161a i \u00a0vratio se svojim korijenima. \u017divi u favelama i govori kako je najsretniji u \u017eivotu. Kao da je zaboravio na nogometnu karijeru i ono \u0161to je mogao biti.\u00a0\u00a0

<p><strong>Brazilac Adriano (38)</strong> je imao sve predispozicije da postane jedan od najboljih, čak i da nadmaši velikog Ronalda. Jak kao bik, brz, snažan, a o udarcu da i ne pričamo. Ako ste igrali s Interom u PES-u 6, bilo je jasno da protivnik nema šanse protiv vas. Šut od '99' se i dan danas prepričava.</p><p>- Igrao sam s velikim šampionima, s igračima koji su već bili 'vau'. Igrao sam s igračima za koje sam znao da će jednom postati 'vau', ali za jednog za kojeg sam mislio da će trajati dulje od svih, a nije, to je bio Adriano. Pucao je iz svih pozicija, pokušavali su ga srušiti, nitko to nije uspio, nitko mu nije mogao uzeti loptu. Bio je životinja - najbolje ga je opisao suigrač iz Intera Zlatan Ibrahimović. </p><p>Živio je u favelama u siromaštvu i za njega je taj novi život bio šok. Probio se radom i talentom, mogao je biti najbolji na svijetu, ali upravo ga je taj novi život spriječio da ispuni potencijal. Po prvi put u životu imao je novca kao blata, a za siromašnog dečka iz favela to je bilo kao san. Odao se alkoholu i drogi, ali očeva smrt ga potpuno dotukla.</p><p>- Smrt oca me uništila. Stalno sam bio pijan i Inter me je oporavio. Izolirao sam se, vidio sebe u Italiji samog, tužnog i depresivnog pa krenuo piti. Došao sam pijan na trening i odveli su me na spavanje. Inter je prijavio da sam ozlijeđen - govorio je Adriano.</p><p>Kako je živio za vrijeme karijere, tako Brazilac živi i danas. Prošli vikend uhvaćen je na cesti u Rio de Janeiru, a bio je pošteno 'namazan'. U vidno alkoholiziranom stanju ga je prijatelj vodio za ruku, a znatiželjni prolaznici su ga htjeli pozdraviti. Nekako je Brazilac uspio i to obaviti iako je izgledao kao da će se u svakom trenutku srušiti na pod.</p><p>Adriano se prije nekoliko godina vratio starom životu. Ostavio je iza sebe bogatstvo i sve beneficije koje donosi život nogometaša i vratio se svojim korijenima. Živi u favelama i govori kako je najsretniji u životu. Kao da je zaboravio na nogometnu karijeru i ono što je mogao biti. </p><p>U Interu je stekao najveću slavu, stigao je 2001. godine, ali tada nisu prepoznali kakvo blago imaju pa se morao dokazivati u Fiorentini i Parmi. Vratio se u Inter 2004. godine i - eksplodirao. Zabio je 47 golova u 115 nastupa i dobio ugovor na četiri godine vrijedan 20 milijuna eura.</p><p>Massimo Moratti ga je tretirao kao sina, pomagao mu da preboli očevu smrt, ali ni on više nije imao snage. Inter je 2009. godine raskinuo ugovor s njim, a Adriano je pokušao karijeru oživjeti u Flamengu. Kada je mislio da je došao k sebi, vratio se u Italiju i proveo godinu dana u Romi, ali sve je bilo uzalud. Opet se odao kockanju i alkoholu i bilo je jasno da nikada neće ispuniti svoj potencijal.</p><p>Igrao je još za Corinthians i Miami United te 2016. godine zaključio karijeru koja je morala biti puno bolja.</p>