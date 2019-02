Nantes prihvatio: Kroz tjedan dana plaćena prva rata za Salu

Cardiff i Nantes dogovorili su se oko produživanja roka za isplatu prve rate za transfer tragično poginulog Emiliana Sale, prenosi Sun.

Prvotni je dogovor bio kako će prva rata 15 milijuna funti teškog transfera biti isplaćena najkasnije 20. veljače, no ipak je Cardiff uspio doći do odgode roka. Rata će tako biti uplaćena kroz sljedećih tjedan dana, najkasnije do 27. veljače, a radi se o 5,27 milijuna funti.

Podsjetimo se, Sala je 21. siječnja letio kako bi se oprostio sa suigračima u Nantesu po posljednji put, no njegov avion nestao je tijekom prelaska preko Engleskog kanala.

Privatna potraga

Potraga za pilotom i bivšim igračem Nantesa je nakon tri dana obustavljena jer spasitelji nisu našli nikakve tragove.

Ta vijest ujedinila je Lea Messija, Kantea, Mbappéa kao i Vahu Halilhodžića koji je trenirao nesretnog nogometaša te su svi skupa uputili obitelji poruku podrške i poslali apel spasilačkim službama da nastave s potragom.

Mnogi sportaši su i uplatili novac kako bi se potraga nastavila, a na kraju su uspjeli.

Obitelj Emiliana Sale unajmila je ljude koji su u tri dana locirali avion na 63 metra dubine, blizu otoka Guernsey u Engleskom kanalu. Avion je lociran točno 17 dana nakon nesreće. Pomoću sonara i podvodnih kamera primijetili su da je u avionu jedno tijelo.

Nakon obdukcije potvrđeno je da se radi o Emlianu Sali.

'Ubili su Salu'

Salino tijelo potom je poslano u Argentinu, gdje je održan njegov sprovod. Jedan od najglasnijih na sprovodu bio je Salin rođak Matias Gatti koji je izjavio kako je argentinski napadač ubijen.

- Bilo je tu puno nepravilnosti. Sve je učinjeno loše i obvezali su ga da uđe u taj zrakoplov. Postao je važna figura i ostavili su ga samog, nitko ga nije u tom poslu predstavljao. Ubili su Emiliana! - rekao je Gatti, a prenosi Marca.

- Sve se mora istražiti jer postoje mnoge nepravilnosti. Trebali su malo više paziti i natjerati ga da putuje drugim zrakoplovom - smatra Gatti, ali mala je to utjeha Salinoj obitelji.