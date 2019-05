Napadač Brightona: Igrat ćemo za Liverpool, zaslužuju trofej

Liverpool je osokoljen čudesnim preokretom i pobjedom nad Barcelonom s 4-0 u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka. Ipak, raspoloženje bi im donekle mogao pokvariti Manchester City koji kolo prije kraja ima bod prednost i ako sruše Brighton na gostovanju uzet će novi naslov engleskog prvaka. Liverpool mora pobijediti Wolverhampton i nadati se kiksu Guardioline momčadi.

Brighton je i prije zadnjeg kola osigurao ostanak u ligi. Drže 17. mjesto, jedno iznad zone ispadanja u Championship. Ipak, motiva protiv Manchester Cityja neće im nedostajati.

- Jurgen Klopp zaslužuje titulu. Pa Liverpool je cijelu sezoni igrao na najvišem mogućem nivou. Probat ćemo sve ne bi li izvukli barem bod protiv Manchester Cityja i tako pomogli 'redsima' da osvoje titulu - rekao je njemački ofenzivac Pascal Gross koji je jedan od najboljih igrača Brightona.

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

Kada i gdje igraju?

U nedjelju, 12. 5., netko će staviti ruke na trofej Premier lige. Manchester City odlazi u goste Brightonu koji je i prije zadnjeg kola osigurao ostanak u elitnom rangu engleskog nogometa. Brighton ima 36 bodova i na 17. je mjestu, posljednjem koje jamči ostanak u ligi.

Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL

Utakmicu će igrati od 16 sati, a u isto vrijeme svojih zadnjih 90 minuta ove sezone igrat će Liverpool i Wolves koji je jedno od najugodnijih iznenađenja lige. Običaj je da se utakmice koje odlučuju o nečemu u zadnjem kolu igraju u isto vrijeme. 'Redsi' će imati prednost domaćeg terena te će uz pomoć Kopa i zahuktalog Anfielda pokušati odraditi svoj posao i nadati se kiksu Manchester Cityja.

Koliko su osvajali?

Manchester City u svojim vitrinama ima pet naslova prvaka Engleske. Dva su osvojili davnih dana, prvi tamo 1937., a 1968. drugi. Streloviti uspon kluba počeo je ulaskom stranog kapitala u klub pa su 'građani' 2012., 2014. i 2018. uzeli trofeje prvaka i u posljednjih su se nekoliko godina pretvorili u najjaču silu engleskog nogometa.

Foto: REUTERS

Liverpool ima nemjerljivo više trofeja i veću tradiciju, ali već dugo žive u prošlosti. Čak 18 naslova prvaka osvojio je Liverpool, ali zadnji još tamo 1990. godine. Upravo to razdoblje između osamdesetih i devedesetih godina najplodonosnije je u povijesti kluba, a onda je stalo. Osvojio se tu i tamo koji trofej, recimo Liga prvaka 2005. godine, ali malo je to za klub takvog renomea. Nešto je pokrenuo Nijemac Jurgen Klopp svojim dolaskom, a Liverpool je ove sezone osvojio, zasad, sjajna 94 boda. Sezonu bi mogli završiti sa 97 bodova pa da im i to bude nedovoljno.

Pripremili im lažni pehar

Ako Liverpool u nedjelju osvoji naslov prvaka Engleske, proslavit će ga s replikom!

Jer originalni trofej prvaka se čuva na Etihadu otkako ga je prošle godine osvojio Manchester City i za vikend će biti prebačen u Brighton gdje "građani" igraju svoju zadnju utakmicu u sezoni.

U posljednje kolo engleskog prvenstva City ulazi s bodom više od Liverpoola. Ako pobijedi kod Brightona, sigurno je prvak. Međutim, u slučaju njihovog kiksa, Liverpool će proslaviti naslov pobjedom nad Wolverhamptonom.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

S obzirom da se sve utakmice zadnjeg kola igraju u istom terminu, nemoguće je da originalni trofej novog prvaka čeka i u Liverpoolu i u Brightonu. Zbog toga će na Anfieldu na mogući kiks Cityja spremna biti replika.

Liverpoolu za prvi naslov PL lažni pehar

Zanimljivo, Liverpool bi tako svoj prvi naslov Premier lige mogao proslaviti s "lažnim" peharom, jer "redsi" su 18 puta u svojoj povijesti osvajali naslov prvaka Engleske, ali na tronu nisu bili otkako je 1990. godine formirana Premier liga.

Medalje za pobjednika pripremit će se na oba stadiona, a dobit će ih igrači koji ove sezone imaju barem pet nastupa. Takvih je u Manchester Cityju 21, a u Liverpoolu 19.