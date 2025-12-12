Napadač Dinama bio je potpuno neprimjetan, a to kažu i brojke. Njemu ste dali najlošiju ocjenu

Betis je protutnjao Zagrebom, Dinamo je pao bez ispaljenog metka i "modri" su doživjeli još jedan europski debakl (3-1 za Španjolce). Ponovila se Celta, tri gola u prvom poluvremenu i na terenu su dinamovci izgledali nemoćno. Još jednom je zakazala Dinamova napadačka linija te je i taj počasni gol zabio Niko Galešić, stoper. Na našem portalu mogli ste ocijeniti igrače Dinama, a za vas je najlošiji igrač upravo napadač.

Dion Drena Beljo još je jednom bio neprimjetan. Bez udarca po golu, bez stvorene prilike. Statistika kaže da je imao 6/8 točnih dodavanja u 45 minuta koliko je proveo na terenu. Čak je pet puta izgubio posjed, imao ukupno 15 dodira s loptom i odigrao jednu od svojih najgorih poluvremena u karijeri. Ni u obrambenim zadaćama nije bio dobar jer nije vršio pritisak kako treba. Njemu ste dali ocjenu 1.6/5 i on je uvjreljivo najlošije ocjenjen igrač na našem portalu.

Još su dva igrača dobila ocjenu ispod 2. Dejana Ljubičiča ocijenili ste s 1.8/5, dok ste Sergija Domingueza ocijenili s 1.9/5. Stoper Dinama imao je katastrofalnu večer. Lopta se od njega odbila u gol za vodstvo Betisa i tada se Dinamo raspao. U manje od 10 minuta stigla su još dva gola i utakmica je bila riješena. Statistika pokazuje da je Dominguez osvojio samo jedan od pet duela na zemlji te ni jedan u zraku što je jasan pokazatelj kako je izgledala obrana Dinama.

Najvišu ocjenu dali ste mladom Cardosu Vareli (2.9/5) koji je ušao na poluvremenu umjesto Arbera Hoxhe. Varela je bio aktivan na krilu, išao je u driblinge i tražio prostor te je jedini donio "malo krvi" u anemičnu igru Dinama.