Čitatelji 24sata ocijenili su igrače Dinama nakon debakla protiv Betisa. Najlošiju ocjenu dobio je Dion Drena Beljo kojeg kao da nije bilo na terenu te je napad Dinama potpuno zakazao
Napadač Dinama bio je potpuno neprimjetan, a to kažu i brojke. Njemu ste dali najlošiju ocjenu
Betis je protutnjao Zagrebom, Dinamo je pao bez ispaljenog metka i "modri" su doživjeli još jedan europski debakl (3-1 za Španjolce). Ponovila se Celta, tri gola u prvom poluvremenu i na terenu su dinamovci izgledali nemoćno. Još jednom je zakazala Dinamova napadačka linija te je i taj počasni gol zabio Niko Galešić, stoper. Na našem portalu mogli ste ocijeniti igrače Dinama, a za vas je najlošiji igrač upravo napadač.
Dion Drena Beljo još je jednom bio neprimjetan. Bez udarca po golu, bez stvorene prilike. Statistika kaže da je imao 6/8 točnih dodavanja u 45 minuta koliko je proveo na terenu. Čak je pet puta izgubio posjed, imao ukupno 15 dodira s loptom i odigrao jednu od svojih najgorih poluvremena u karijeri. Ni u obrambenim zadaćama nije bio dobar jer nije vršio pritisak kako treba. Njemu ste dali ocjenu 1.6/5 i on je uvjreljivo najlošije ocjenjen igrač na našem portalu.
Još su dva igrača dobila ocjenu ispod 2. Dejana Ljubičiča ocijenili ste s 1.8/5, dok ste Sergija Domingueza ocijenili s 1.9/5. Stoper Dinama imao je katastrofalnu večer. Lopta se od njega odbila u gol za vodstvo Betisa i tada se Dinamo raspao. U manje od 10 minuta stigla su još dva gola i utakmica je bila riješena. Statistika pokazuje da je Dominguez osvojio samo jedan od pet duela na zemlji te ni jedan u zraku što je jasan pokazatelj kako je izgledala obrana Dinama.
Najvišu ocjenu dali ste mladom Cardosu Vareli (2.9/5) koji je ušao na poluvremenu umjesto Arbera Hoxhe. Varela je bio aktivan na krilu, išao je u driblinge i tražio prostor te je jedini donio "malo krvi" u anemičnu igru Dinama.
