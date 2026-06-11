Napadač Meksika na glavi ima poseban 'jastučić', evo zašto ga mora nositi: 'Čudo je da si živ'

Meksički napadač Raúl Jiménez (35) čest je prizor na nogometnim terenima, ne samo zbog golova, već i zbog crne zaštitne trake, odnosno jastučića, oko glave. Taj prepoznatljivi detalj nije modni hir, već stalni podsjetnik na stravičnu ozljedu koja mu je gotovo okončala karijeru i život.

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Sudar koji je promijenio sve

Dogodilo se to u studenom 2020. na utakmici Premier lige između Wolverhamptona i Arsenala na Emiratesu. U ranoj fazi susreta, Jiménez je skočio na loptu i sudario se glavom s braničem Davidom Luizom. Zvuk sudara bio je jeziv, a Jiménez je odmah ostao bez svijesti na travnjaku. Liječničke ekipe utrčale su na teren, a tišina na stadionu govorila je sve. Nakon deset minuta pružanja pomoći, iznesen je na nosilima s maskom za kisik i hitno je prevezen u londonsku bolnicu.

Foto: David Klein

"Čudo je da si uopće živ"

Dijagnoza je bila zastrašujuća: fraktura lubanje i krvarenje u mozgu. Pritisak je zahtijevao hitnu operaciju, a liječnici su mu otkrili koliko je situacija bila kritična.

​- Rekli su mi da je čudo što sam uopće ondje. Slomljena kost i krvarenje pritiskali su mozak, zbog čega je operacija morala biti brza. Liječnici su odradili zaista dobar posao - ispričao je Jiménez.

Nakon što su mu spasili život, liječnici su ga upozorili na sve rizike i mogućnost da se više nikada neće vratiti nogometu. Ipak, napadač je bio uvjeren u povratak.

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Oporavak bez sjećanja

Jedan od najzanimljivijih aspekata njegove priče jest da se samog sudara uopće ne sjeća.

​- Sjećam se dolaska na stadion i izlaska na teren. Nakon toga, kao da su se ugasila svjetla. Sjećam se buđenja u bolnici, ali ništa nije posve jasno - rekao je.

Kako bi shvatio što se dogodilo, tražio je snimke incidenta iz različitih kutova. Gledanje trenutka u kojem mu se lomi lubanja, kaže, nije ga uplašilo. Možda mu je upravo ta amnezija pomogla da se mentalno nosi s oporavkom, jer nikada nije osjetio traumu samog udarca. Oporavak je bio dug i naporan; mjesecima je trenirao samostalno prije nego što se u ožujku 2021. pridružio suigračima, koji ga u početku nisu smjeli ni taklirati.

Zaštita kao trajni suputnik

Nakon devet mjeseci vratio se natjecateljskom nogometu. Od tada na svakom treningu i utakmici nosi posebno dizajniranu zaštitnu traku, ojačanu na mjestu ozljede. To je preporuka liječnika koje se mora pridržavati do kraja karijere. Iako je priznao da je ne bi nosio da se njega pita, svjestan je da je nužna radi zaštite. Njegov povratak pozdravili su navijači i suparnici diljem lige, prepoznavši nevjerojatnu snagu volje i ustrajnost potrebnu za preživljavanje takve ozljede. Raúl Jiménez danas je simbol borbe i podsjetnik na nevjerojatnu otpornost