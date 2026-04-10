Napadač 'vatrenih' je u 2026. eksplodirao! Pogledajte brojke

Igor Matanović asistirao je u pobjedi Freiburga protiv Celte Vigo (3-0), a to mu je bila treća asistencija ove sezone. Nakon utakmice je podijelio svoje dojmove za klupske kanale.

- Danas je sve išlo kao po loju. Bio je sjajan osjećaj biti na terenu jer smo bili tako aktivni i stvarno smo uživali. Imali smo energije, bili smo agresivni, uvijek prvi na drugim loptama i u kontrapresingu. Pokušali smo ne dati Celti ni trenutka mira, jer su tada jaki - rekao je Hrvat i dodao:

- Nastojali smo im sve učiniti što neugodnijim, u čemu smo i uspjeli. A na kraju pobijediti 3:0, to je jednostavno nevjerojatno.

Matanović je u 39 utakmica ove sezone zabio 11 golova i dodao tri asistencije. Ipak, u prvih tri i pol mjeseca sezone zabio je samo dva gola, bio je na marginama, a onda - eksplozija!

Od početka 2026. godine je zabio devet golova i dodao tri asistencije! Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je osam puta i zabio dva gola. Ne zaboravimo da vlada velika borba u napadu hrvatske reprezentacije za mjesto u avionu za Svjetsko prvenstvo.