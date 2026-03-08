Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORTUGALSKA LIGA

Napadač 'vatrenih' prekinuo je crni niz. Namjestio je važan gol

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Napadač 'vatrenih' prekinuo je crni niz. Namjestio je važan gol
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Hrvatski reprezentativac posljednji je put zatresao mrežu još 17. prosinca, a od tada nije direktno sudjelovao u akciji za gol sve do velikog derbija u 25. kolu portugalskog prvenstva

Admiral

Hrvatski napadač Franjo Ivanović bio je asistent za izjednačujući pogodak gol u 2-2 domaćem remiju protiv Porta u velikom derbiju 25. kola portugalskog nogometnog prvenstva.

Porto je vodio sa 2-0 golovima Froholdta (10') i Pietuszewskog (40'), da bi Benfica u nastavku uspjela spasiti bod preko Schjelderupa (69') i Barreira (88'). Kod gola za 2-2 Ivanović je probio desni bok i onda odlično ubacio za Barreira koji je efektno zakucao loptu u mrežu. Asistenciju Hrvata možete pogledati klikom OVDJE.

Ivanović je igrao od 65. minute za Benficu dok Dominik Prpić nije konkurirao za nastup u sastavu Porta. Porto je i dalje na vrhu ljestvice sa 66 bodova, četiri više od drugog Sportinga, a sedam od treće Benfice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!
DERBI NA POLJUDU

Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su pobjegli najvećem rivalu na 10 bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede pred 31.010 gledatelja na Poljudu. Strijelci su bili Zajc, Vidović i Bakrar za Dinamo, a Pukštas za Hajduk
Tko je supruga hajdukovca? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'
FOTO: IVONA GLAVAŠ

Tko je supruga hajdukovca? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik, koji je u kolovozu 2025. pretrpio napad u jednom splitskom kafiću, u listopadu je stao pred oltar i rekao 'DA' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026