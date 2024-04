Napadnuti boksač vratio se iz Beograda i odustao od borbe! 'Napadači nisu znali da je Hrvat'

Nikica Radonić (27) vratio se kući u Vrgorac s Europskog boksačkog prvenstva u Beogradu, nakon što je u ponedjeljak doživio neugodnost. Prijavio je da su ga trojica pokušala napasti u parku i, strahujući da bi mogli imati i nož, izbjegao je konflikt, ali je pritom ozlijedio nogu. Radonić je, inače, prvak Hrvatske u boksu i kikboksu, do 86 kilograma.

Dobra je stvar da težih ozljeda nema i da incident nije imao nacionalističko obilježje. Naime, huligani u parku nisu ni znali da je Hrvat.

- Natekla mi je noga, ne mogu se dobro osloniti na nju. Da je borba za pet dana mogao bih u ring, ovako teško. Nisam ovo očekivao, to su vjerojatno neki huligani i narkomani koji se okupljaju u tom parku. Tako su mi rekli u policiji - ispričao je Radonić za SN, dok njegov trener iz Boksačkog kluba Split, Zvonimir Giljanović, nije u Beogradu, ali je iz Splita prozvao organizatore i pozvao savez i Ministarstvo vanjskih poslova da reagiraju.

A izbornik seniorske reprezentacije i šef delegacije na Europskom prvenstvu Pero Veočić ispričao nam je:

- Sigurnost nam nije ugrožena. Evo, naše djevojke odlaze i u hrvatskoj trenirci u obližnju trgovinu, svi odemo do kafića, sve bez ikakvog problema. A taj se incident mogao dogoditi boksaču iz bilo koje države. On nije nosio hrvatska obilježja, niti je bio u krugu dvorane ili hotela, išao je trčati u park, gdje su ga dvojica-trojica pitala što to radi, čime se bavi, pa kad im je odgovorio da je boksač, rekli su da im pokaže kako to radi, jedan ga je htio udariti, i on se okrenuo i otrčao dalje, izbjegao je konflikt, ali je pritom pogrešno stao.

Radonić je odmah sve ispričao.

- Prijavio mi je što se dogodilo, ne mogu reći ni da je to bio napad, ljudi iz naše delegacije pozvali su policiju, on je tražio da ode na Hitnu pomoć slikati nogu, nije ništa slomio, ali naotekla mu je i šepa pa se ne osjeća spremnim za borbu te je otišao kući u Split. Nagovarao sam ga da ostane, makar do vaganja, jer borba mu je trebala biti tek za dva dana. No nije psihički izdržao. U prvoj borbi je zaradio dva šava jer je dobio laktom, pa taj incident, pa ozljeda noge, a i supruga mu ubrzo treba roditi... sve mu se nakupilo.

Jeste li se službeno žalili organizatorima?

- Nismo se žalili ni na što, jako se dobro osjećamo ovdje, organizacija je odlična, njega su domaćini vozili i na policiju i u bolnicu, maksimalno su korektni, a čak i u dvorani gelatelji navijaju za naše borce - zaključio je Veočić.