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Napokon gostovanje Hajduka bez stresa i nervoze. Jedno je prokletstvo skinuto, a drugo...

Piše Tomislav Gabelić,
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Napokon gostovanje Hajduka bez stresa i nervoze. Jedno je prokletstvo skinuto, a drugo...
Foto: Robert Matić/HNK Hajduk
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Hajduk se prošetao Vilniusom i upisao vrijednu pobjedu 5-2 koja mu širom otvara vrata plasmana u nastavak kvalifikacije za Konferencijsku ligu, ali i nade da se mogu plasirati u skupinu...

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Dočekali su navijači Hajduka jedno europsko gostovanje svojih ljubimaca bez živciranja, stresa i tableta za smirenje. Napokon! Nakon šest godina patnje i razočaranja na gostovanjima u metropolama nogometa poput Kostanaja, Ružomberoka, Tirane, Bakua..., u kojima njihovi ljubimci nisu uspjeli upisati pobjedu u posljednjih 11 utakmica, konačno su prekinuli i to prokletstvo te upisali visoku i vrijednu pobjedu 5-2 protiv Žalgirisa u Vilniusu.

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Komentari 20
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