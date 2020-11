Istu ve\u010der, nogometa\u0161i Rijeke uo\u010di utkamice Europske lige u \u010detvrtak\u00a0odradili su trening na San Paolu i minutom \u0161utnje odali po\u010dast jednome od najve\u0107ih nogometa\u0161a u povijesti.

<p>San Paolo je bio mjesto na kojemu je <strong>Diego Maradona</strong> stekao kult božanstva u Napulju. U svakom kutku grada, u svakom kafiću njegova su obilježja i odlazak legendarnog argentinskog nogometaša posebno je teško pao Napolitancima.</p><p>Čim se iza 17 sati po srednjoeuropskom vremenu pročula vijest kako je Maradona preminuo u domu u Tigreu nakon srčanog udara, stotine navijača nebeskoplavog kluba počele su se skupljati kraj stadiona na koji je "Mali zeleni" prvi put kročio 5. srpnja 1984.</p><p>Istu večer, nogometaši Rijeke uoči utkamice Europske lige u četvrtak odradili su trening na San Paolu i minutom šutnje odali počast jednome od najvećih nogometaša u povijesti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka i Napulj za Diega</strong></p><p>Sedam godina nastupao je za Napoli i zabio 115 golova u 259 nastupa osvojivši pritom dva Kup Uefe, dvaput Serie A, jednom talijanski kup i superkup. I postavio Napoli na nogometnu kartu Europe.</p><p>Munjevito se nakon Diegove smrti internetom proširila ideja za promjenom imena stadiona San Paolo (Sveti Pavao) izgrađenog 1948. Gradsko vijeće već je u tom smjeru pokušavalo promijeniti ime stadionu i dati mu ime po Maradoni, no talijanski zakoni takvo što ne dopuštaju do deset godina nakon nečije smrti.</p><p>Ipak, čini se kako će se i za Diega u tom smislu napraviti iznimka. Potvrdio je to predsjednik Napolija Aurelio de Laurentiis nedugo nakon vijesti o Maradoninoj smrti.</p><p>I gradonačelnik je dao pristanak pa bi tako stadion ubuduće trebao nositi ime Diego Armando Maradona/San Paolo. Sve bi se trebalo riješiti u najkraćem mogućem roku. Zaslužio je to.</p>