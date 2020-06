Pa naš sin igra za hrvatski klub, ne možemo vjerovati da se ovo događa. Napravili su i rupu...

Možete misliti kako se osjećamo, tužno, razočarano, nikome ne bi bilo ugodno da se to njemu dogodi i da se prijeti njegovoj djeci, rekla nam je majka Hajdukovog napadača Ivančica Jakoliš

<p>Pod okriljem noći na utorak na obiteljskoj kući Jakoliševih u šibenskom predjelu Crnica osvanuo je natpis neprimjerenog i vulgarnog sadržaja kojim se vrijeđa i prijeti nogometašu Hajduka <strong>Marinu Jakolišu</strong> (23).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Išarali obiteljsku kuću Hajdukovog napadača</strong></p><p>Za komentar smo zamolili Marinove roditelje, koji su, jasno, potreseni cijelim događajem. Majka tijekom noći nije ništa čula, a roditelji nisu niti znali što se dogodilo, tek ujutro je Marinov otac vidio išaranu i oštećenu fasadu.</p><p>- Možete misliti kako se osjećamo, tužno, razočarano, nikome ne bi bilo ugodno da se to njemu dogodi i da se prijeti njegovoj djeci. Nismo željeli izlaziti s pričom u javnost, nadali smo se da će sve ostati na prijavi policiji, no kad je već izašla fotografija na portalima, odlučili smo se kazati nekoliko riječi – kazala je gospođa <strong>Ivančica Jakoliš</strong> i dodala:</p><p>- Suprug i ja smo oboje profesori, radimo na odgoju djece i ne možemo vjerovati da se ovakve stvari događaju zbog toga što naš sin igra nogomet. Nama je to neshvatljivo i neprihvatljivo, pogotovo što Marin igra za hrvatski klub, a ne za neki klub u inozemstvu... Nadam se da se ovakve stvari neće ponavljati ni nama ni nikome drugome – kazala je vidno potresena gospođa Jakoliš.</p><p>Ista je reakcija bila i njenog muža, <strong>Dražana Jakoliša</strong>:</p><p>- Meni je žao što se ovo dogodilo jer mislim da za to nema razloga. Šteta nije velika, ja sam to već prekrio, ali... Mislim da se to dogodilo negdje sinoć oko ponoć, ponoć i pol, čuo sam neki prasak stakla. Jutros kad sam izašao vidio sam dvije boce na balkonu i dvije boce na ulici. Napravili su i rupu na fasadi. Nema razloga za ovo, i ja i žena smo profesori, uvijek smo bili susretljivi.</p><p> </p><p> </p><p> </p>