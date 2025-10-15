Napustio je Dinamo, HNS ga se odrekao. Mladi talent sad i po drugi put mijenja reprezentaciju

U svijetu nogometa, gdje se karijere mladih igrača često isprepliću s višestrukim državljanstvima, priča Dine Klapije (18) privlači pažnju. Rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, nogometno školovan u akademiji New York City FC-a, proveo je dio karijere u Hrvatskoj prije transfera u Leipzig za milijunski iznos. Nakon što je u mlađim uzrastima nastupao za reprezentacije Hrvatske i SAD-a, kosovski mediji javljaju da je donio odluku o nastupanju za seniorsku reprezentaciju Kosova.

Tko je Dino Klapija?

Dino Klapija rođen je 5. siječnja 2007. u North Hempsteadu, New York. Nogometni put započeo je u omladinskoj akademiji New York City FC-a, kluba u suvlasništvu vlasnika Manchester Cityja, gdje je slovio za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije. U ožujku 2023. s obitelji se seli u Hrvatsku, a njegova sljedeća postaja trebala je biti Maksimir.

Spominjale su se ponude Borussije Dortmund, Leipziga i Atlética, no činilo se da je Klapija odabrao Dinamo i hrvatsku reprezentaciju kao svoj put. Međutim suradnja s Dinamom nije rezultirala potpisom profesionalnog ugovora. Situaciju je iskoristio nogometni menadžer Andy Bara.

Bara, koji je ključna figura u NK Kustošiji, predstavio je obitelji Klapija projekt zagrebačkog kluba koji je postao poznat po razvoju i transferima mladih igrača. Klapija je u lipnju 2023. potpisao za Kustošiju, a samo šest mjeseci kasnije, u siječnju 2024., uslijedio je transfer u Leipzig. Iznos transfera, ovisno o izvorima, kretao se od tri milijuna eura, prema Transfermarktu, do 5,2 milijuna eura, kako je izvijestio Fabrizio Romano, uz klauzulu od 10 posto od iduće prodaje za Kustošiju.

Od Hrvatske i SAD-a do Kosova

Zbog obiteljskog podrijetla, Klapija je imao pravo nastupa za čak šest reprezentacija: SAD, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Crnu Goru i Kosovo. Po dolasku u Hrvatsku, debitirao je za hrvatsku U-17 reprezentaciju pod vodstvom Roberta Jarnija. S desetkom na leđima nastupio je dvaput. No nakon toga pozivi iz HNS-a više nisu stizali, pa se Klapija priključio američkim selekcijama.

Andy Bara je svojedobno objasnio kako ga "nisu vidjeli pa se odlučio za promjenu i nije želio čekati". Za američke U-18 i U-19 selekcije nastavio je pokazivati talent, a posebno se istaknuo pobjedničkim golom u utakmici protiv Norveške koja je završila rezultatom 4-3. Prema posljednjim informacijama, Klapija je odlučio iskoristiti svoje pravo na promjenu nogometnog državljanstva i u budućnosti nositi dres Kosova, zemlje svojih korijena.

Odluka Dine Klapije da u budućnosti predstavlja Kosovo uslijedila je nakon karijernog puta koji ga je vodio kroz nekoliko klubova i dviju mladih reprezentacija. Njegov boravak u Dinamu bio je kratak, nakon čega je preko Kustošije ostvario transfer u Njemačku. Opisuju ga kao ofenzivnog veznjaka koji se jednako dobro snalazi i na poziciji napadača, a njegova tehnička potkovanost i brzina čine ga modernim ofenzivcem. Trenutačno nastupa za juniorsku momčad RB Leipziga, gdje u 37 utakmica bilježi šest golova i dvije asistencije, čeka priliku u seniorskoj konkurenciji.