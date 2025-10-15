Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSTVARIO MILIJUNSKI TRANSFER

Napustio je Dinamo, HNS ga se odrekao. Mladi talent sad i po drugi put mijenja reprezentaciju

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Napustio je Dinamo, HNS ga se odrekao. Mladi talent sad i po drugi put mijenja reprezentaciju
Foto: Dragan Đukanović/SportNews

Dino Klapija (18) odabrao je nastupati za reprezentaciju Kosova, javljaju tamošnji mediji. Nakon transfera u Leipzig, mladić rođen u SAD-u izabrao je korijene umjesto Hrvatske i Amerike

U svijetu nogometa, gdje se karijere mladih igrača često isprepliću s višestrukim državljanstvima, priča Dine Klapije (18) privlači pažnju. Rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, nogometno školovan u akademiji New York City FC-a, proveo je dio karijere u Hrvatskoj prije transfera u Leipzig za milijunski iznos. Nakon što je u mlađim uzrastima nastupao za reprezentacije Hrvatske i SAD-a, kosovski mediji javljaju da je donio odluku o nastupanju za seniorsku reprezentaciju Kosova.

Tko je Dino Klapija?

Dino Klapija rođen je 5. siječnja 2007. u North Hempsteadu, New York. Nogometni put započeo je u omladinskoj akademiji New York City FC-a, kluba u suvlasništvu vlasnika Manchester Cityja, gdje je slovio za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije. U ožujku 2023. s obitelji se seli u Hrvatsku, a njegova sljedeća postaja trebala je biti Maksimir.

Spominjale su se ponude Borussije Dortmund, Leipziga i Atlética, no činilo se da je Klapija odabrao Dinamo i hrvatsku reprezentaciju kao svoj put. Međutim suradnja s Dinamom nije rezultirala potpisom profesionalnog ugovora. Situaciju je iskoristio nogometni menadžer Andy Bara.

Bara, koji je ključna figura u NK Kustošiji, predstavio je obitelji Klapija projekt zagrebačkog kluba koji je postao poznat po razvoju i transferima mladih igrača. Klapija je u lipnju 2023. potpisao za Kustošiju, a samo šest mjeseci kasnije, u siječnju 2024., uslijedio je transfer u Leipzig. Iznos transfera, ovisno o izvorima, kretao se od tri milijuna eura, prema Transfermarktu, do 5,2 milijuna eura, kako je izvijestio Fabrizio Romano, uz klauzulu od 10 posto od iduće prodaje za Kustošiju.

Od Hrvatske i SAD-a do Kosova

Zbog obiteljskog podrijetla, Klapija je imao pravo nastupa za čak šest reprezentacija: SAD, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Crnu Goru i Kosovo. Po dolasku u Hrvatsku, debitirao je za hrvatsku U-17 reprezentaciju pod vodstvom Roberta Jarnija. S desetkom na leđima nastupio je dvaput. No nakon toga pozivi iz HNS-a više nisu stizali, pa se Klapija priključio američkim selekcijama.

Andy Bara je svojedobno objasnio kako ga "nisu vidjeli pa se odlučio za promjenu i nije želio čekati". Za američke U-18 i U-19 selekcije nastavio je pokazivati talent, a posebno se istaknuo pobjedničkim golom u utakmici protiv Norveške koja je završila rezultatom 4-3. Prema posljednjim informacijama, Klapija je odlučio iskoristiti svoje pravo na promjenu nogometnog državljanstva i u budućnosti nositi dres Kosova, zemlje svojih korijena.

Odluka Dine Klapije da u budućnosti predstavlja Kosovo uslijedila je nakon karijernog puta koji ga je vodio kroz nekoliko klubova i dviju mladih reprezentacija. Njegov boravak u Dinamu bio je kratak, nakon čega je preko Kustošije ostvario transfer u Njemačku. Opisuju ga kao ofenzivnog veznjaka koji se jednako dobro snalazi i na poziciji napadača, a njegova tehnička potkovanost i brzina čine ga modernim ofenzivcem. Trenutačno nastupa za juniorsku momčad RB Leipziga, gdje u 37 utakmica bilježi šest golova i dvije asistencije, čeka priliku u seniorskoj konkurenciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
PROGOVORILA O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda
POVRATAK U NAJAVI

FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar
Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'
NOVI IZAZOV

Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'

Nakon rastanka s Novakom Đokovićem u ožujku 2024., naš proslavljeni as imao je kratke epizode s Elenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom tijekom 2025. godine, a trenutačno je bez angažmana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025